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台北最大跨年耶誕盛會　2021「甜點控市集」12/10登場　集結超過50店家　草莓控快衝

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 10:20
「甜點控市集」將於12月10日（週五）起開跑，此次集結超過50甜點店家齊聚香堤廣場。(甜點控臉書)

「甜點控市集」將於12月10日（週五）起開跑，此次集結超過50甜點店家齊聚香堤廣場。(甜點控臉書)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）由「甜點控」、「顆顆書店」、「有趣市集」、「咖啡爽節」等四大特色市集一同參與的「甜點控市集」將於12月10日（週五）起開跑，此次集結超過50甜點店家齊聚香堤廣場，4個週末的檔期，檔檔有不同甜點攤家，將帶來上百款草莓、肉桂捲、司康和各式點心，甜點控們可千萬別錯過！

今年4月全台首個「肉桂捲市集」引爆饕客朝聖熱潮，此次「甜點控市集」不止將重現當時的盛況，還帶來冬季限定草莓產品，再加碼各種口味的肉桂捲、司康、國王派、獨家甜點，12/10起至隔年1/2，活動期間內共推出7個檔期，平日週一至四、週五和假日天天有不同店家參與。

首波打頭陣的有「職男の捲店」、「柳橙王子」、「貓嘰咕自家烘焙咖啡」、「ChewChew 雞蛋糕甜點室」、「孩初」、「Nowa Nowa のわのわ」、「I am what I am cafe」、「Sonbérnor 松柏農」、「At My Table」，12/10起連3天快閃，除了最受矚目的肉桂捲，「柳橙王子」市集限定「草莓金箔松露可麗餅」亦是一大亮點。

如果擔心現場買不到自己心儀的品項，甜點控同步開放線上預購多家名店甜點，例如：《Sylvie 森林甜點》的草莓捲，《百分之甜》的巴斯克綜合冰磚，以及《悄悄好食》、《司康小売所》、《壹玖木巷》的司康等，再於預定時間內到市集領取即可，滿額 $666 再贈「甜甜 PASS 卡」，讓你獨享甜點控市集特約攤位消費95折；如購買「甜甜PASS悠遊卡」截至隔年3月底更享甜點控網站95折。

| 活動主題 | 甜點控市集
| 活動日期 | 2021/12/10-2022/01/02 (2021/12/31除外)
| 活動時間 | 下午 14:00-晚間 21:00
| 市集地點 | 台北市信義區香堤廣場
甜點控市集
草莓
台北
跨年
耶誕

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