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台灣雲門創計畫得獎名單公布！四把椅子劇團解放權力架構　李晉捷舞蹈加入手語拉近距離　

2022年第七屆「雲門創計畫」於7日公布4位獲獎者名單

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 09:17
雲門創計畫第六屆得主黃彥霖(圖/雲門創計畫)

雲門創計畫第六屆得主黃彥霖(圖/雲門創計畫)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022年第七屆「雲門創計畫」7日公布4位獲獎者名單，包含李晉捷、許哲彬、陳薇伊、廖俊逞共四位。

2015年林懷民先生獲頒第一屆「蔡萬才台灣貢獻獎」。他婉謝一千萬元的獎金，建議將這份獎金捐給雲門基金會，成立「雲門創計畫」，支持表演藝術創作者實現夢想。

「雲門創計畫」邁入第七年，獎助項目分為兩類：「演出發展」，是獎助已具作品雛形、進入演出發展階段作品的排練。「初期創作」則提供創作者進行動作探索、初期編創的實驗。

2022年獲獎助者：四把椅子劇團藝術總監許哲彬，計畫透過集體創作方法，突破創作慣性，和成員共同發展文本與演出結構，試圖在開放、平等的創作關係中解放導演與演員的權力架構。

莎士比亞的妹妹們的劇團駐團導演廖俊逞，將延續擔任蒂摩爾古薪舞集駐團藝術家的經驗，持續和舞者工作，挖掘舞者的個人生命與身體經驗史，並與原民文化交錯辯證，凸顯排灣族文化在部落集體概念底下蘊含的多樣性。

畢業自國立臺北藝術大學舞蹈學系的李晉捷，將持續工作2年前發表的獨舞作品，研究身體語彙的敘事性與獨特性，並著重發展聲音與身體的關係。甫從國立臺北藝術大學舞蹈研究所畢業的陳薇伊，將曾發表於松菸LAB創意實驗室的獨舞，加入手語，擴張舞蹈動作的溝通訊息，企圖藉此拉近作品與觀眾的距離。

「雲門創計畫」希望透過創作過程的排練空間及費用的資助，讓獲獎助者專心磨練創作能力；如作品有潛力，也有獲獎助登上大舞台的機會。「雲門創計畫」提供創作者免費排練場，支付排練費及創作諮詢，結合雲門資源，挖掘並發揮創作者特質，協助創作者琢磨作品，期盼創作生涯走得長遠。
雲門創計畫
藝術
舞蹈
表演
雲門
林懷民

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更新時間 : 2021-12-08 11:12 GMT+08:00

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