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台灣11月出口大放異彩 今年第4季將成史上最旺一季

財政部統計處處長分析，台灣出口表現亮眼原因為：第一，疫情反覆導致發展出新的共處模式，先前壓抑的終端需求得到釋放，第二，數位轉型及新興科技商機持續發展，第三，出口產品價格調漲，第四，先前因缺料無法出貨的動能遞延至11月發酵，第五，年終節慶購物季加持。

By 財經組, 台灣英文新聞
2021/12/07 20:41
11月出口金額單月新高，年底將是史上最旺一季。（圖/中央社）

11月出口金額單月新高，年底將是史上最旺一季。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）台灣出口金額表現亮眼，11月主要貨品出口中，各類貨品買氣熱絡，由於新興科技應用與數位轉型商機持續活絡，加上適逢年底採購旺季，12月出口估年增21%至25%，第4季將成史上最旺一季。

根據財政部貿易統計資料，台灣出口節節攀高，11月出口再衝新高點達415.8億美元，連續5個月推升史上單月新高紀錄。

在出口方面，連2個月規模突破400億美元大關，年增30.2%，根據中央社，台灣出口已連續17個月正成長，創下近10年最長成長週期。

從各類貨品來看，除光學器材以外之，主要貨類如電子零件、基本金屬、資通與視聽產品、礦產品、機械出口等需求普遍暢旺，累計1月至11月出口，較上年同期增加936億美元，各項主要貨品出口均有2成以上增幅，以礦產品受低基期作用年增60.8%最高。

進口方面，受惠於出口延伸的需求與購置半導體設備動能強勁，以及國際原物料價格高檔盤旋和庫存增補效應支撐下，11月進口也創下單月次高、達358.6億美元，年增33.8%，即使手機及小客車進口大減，11月總進口仍較上年同月增33.8%。

中央社指出，台灣進口已連13紅；其中，11月資本設備進口年增19.1%，連月大幅成長，反映廠商積極投資擴充產能，有利後續出口動能延續。

根據中央社，財政部統計處處長蔡美娜預估，「第4季相當確定將是有史以來最旺的一季」。

她指出，台灣出口表現亮眼有5大原因，第一，疫情反覆導致發展出新的共處模式，先前壓抑的終端需求得到釋放，第二，數位轉型及新興科技商機持續發展，第三，出口產品價格調漲，第四，先前因缺料無法出貨的動能遞延至11月發酵，第五，年終節慶購物季加持。
財政部統計處
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