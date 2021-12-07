台灣瓦城集團5餐廳漲價5至15元 胖老爹也將漲不逾5元

瓦城泰統集團旗下5餐廳將於15日起調整價格，平均漲幅約3%。（圖/中央社） 瓦城泰統集團旗下5餐廳將於15日起調整價格，平均漲幅約3%。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣民生消費受到原物料價格及國際運輸成本增加等影響，許多餐廳紛紛喊漲，包含瓦城泰統集團旗下5個品牌——瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心，以及連鎖速食胖老爹，都將於下週三（15）、四（16）起漲價。

根據瓦城，由於進口原物料價格、國際運輸費用大幅上升等營運成本變動的關係，12月15日起調整部分餐點價格，整體平均漲價調幅約3%，為集團近10年來首度調整價格。

中央社指出，以瓦城熱門菜色為例，綠咖哩椰汁雞調漲新台幣15元至295元，泰式春捲調漲5元至185元；辣炒空心菜與辣炒高麗菜皆維持原價180元，泰式沙嗲雞維持原價220元。

至於大心熱門菜色，清燉越南牛肉河粉、酸辣海陸麵皆調漲10元至260元；時時香的經典蒜泥白肉調漲10元至270元，噴香口水雞漲價10元至330元。

而連鎖速食店胖老爹今（7日）也發出聲明，表示16日起將調整全台門市價格，不過每個品項漲價不超過新台幣5元。

為了回應消費者對品牌的支持，瓦城與胖老爹都指出，將會推出優惠活動來感謝顧客。根據中央社，瓦城、非常泰即日起推出全新限定甜品「泰式舒芙蕾」，只送不賣，凡於今年12月15日至明年1月7日期間的平日內用消費，可不限金額每桌獲得一份。

同一期間，時時香及1010湘也分別贈送招牌「楊枝甘露」、「黑芝麻椰汁西米露」；大心凡點用主食即贈招牌「黑火山霜淇淋」。而胖老爹則表示多項優惠活動將於12月16日至30日開跑，詳情以各門市公告為主。