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【兩岸企業家峰會】降級、下通牒？ 中共要台商與台獨切割

本年度峰會規格不如以往，中方全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一皆未出席峰會。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/12/07 18:03
2021兩岸企業家峰會今（8）日於台北、南京視訊連線舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋書面致詞而未親自出席。（圖／中央社）

2021兩岸企業家峰會今（8）日於台北、南京視訊連線舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋書面致詞而未親自出席。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）在遠東集團遭中共殺雞儆猴後，2021兩岸企業家峰會今（8）日於登場，會議以視訊連結台北、南京主會場，今年台方理事長劉兆玄表示，當前兩岸關係嚴峻，峰會召開相當不易。中方全國政協主席汪洋則未出席，僅以書面致詞，揚言中國市場是台商「依靠」，要求「應與台獨勢力劃清界線」。

本年度峰會規格不如以往，劉兆玄會前受訪表示，峰會能順利召開已經非常不容易，至於對於中國開罰台商，劉兆玄指出，不能全以消極面看待，中國正處於經濟轉型，台商布局需因應其轉型趨勢，抓住新的機遇與挑戰。

傳將親自出席的中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，由中方副理事長張平代讀。信中提及，中國改革開放逾40年，兩岸投資交流蓬勃，貿易投資規模大，「大陸始終是廣大台商、台企投資和發展進步的倚靠。」

此外，汪洋也在信中強調，盼藉由峰會團結兩岸的企業家，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行為和外部勢力干涉。並呼籲兩岸企業人士「堅決與台獨分裂勢力劃清界線」。

國台辦主任劉結一也未出席峰會，而是副主任裴金佳代為亮相，在致詞中他也呼應汪洋之言，表示「一貫秉持兩岸一家親的理念不會變、和台灣同胞分享發展機遇的政策不會變、為台商台企辦實事做好事的舉措不會變，殷切希望峰會團結帶領兩岸企業界人士堅定站在歷史正確的一邊。」

對於中國官方有意「降級」，劉兆玄表示今年中國為主辦方，尊重其安排。
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