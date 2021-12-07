唯一電信業者獲獎！中華電信獲頒The Asset最高榮譽ESG Jade Award

國際著名財經雜誌The Asset（財資）今（6）日宣布，中華電信榮獲2021年Th e Asset ESG Corporate Award頂級獎項Jade Award，ESG作為獲得國際高度肯定。 中華電信董事長謝繼茂很榮幸成為亞洲唯一獲獎的電信公司，並感謝評審們看見公司將ESG打造為企業DNA的努力， 未來將持續不懈，專注永續經營， 成為最值得信賴且永續經營的資通訊企業。

The Asset ESG Corporate Awards每年針對亞洲上市公司永續經營能力，由投資人、 分析師及專業評審團隊進行評鑑， 評鑑指標包含各類利害關係人之保護、公司治理、 社會責任及環境責任， 評鑑範圍亦涵蓋上市公司對投資人關係之建立與維護。其中，Jad e Award是最高級別獎項， 入圍公司需由公司董事會成員親自參與評選訪談，爭取獲獎。

董事長謝繼茂表示，2021年公司財務表現穩健，在ESG上亦有 多項作為，包括為響應全球淨零碳排倡議， 努力減少碳排並提出中長期目標、IDC的建置導入再生能源、 提高女性主管比重等，除了提升公司的數位化發展外， 也積極關注城鄉數位落差議題。中華電信與輔仁大學合作的《 伴你好讀》社區網路課輔計畫， 利用科技力量幫助學童透過網路學習，已推動12年， 累計授課時數約10萬個小時，受惠學童超過3,000人。 中華電信基金會更持續進入偏鄉，以小導演計畫， 培養偏鄉孩童的影音製作能力。中華電信並努力打造幸福企業，自2022年起，家中有3歲以下幼兒的員工可每工作日減少1小時工時， 提供優質的育兒福利，獨步全台。

董事長謝繼茂同時指出，中華電信於2021年將「 企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」， 定期向董事會報告，扮演更積極推動ESG的角色。 公司也進一步將永續發展績效與高階主管變動薪酬連結，除了強化E SG的執行外，也努力將ESG融入企業文化。

The Asset ESG Corporate Awards今年共有6家亞洲企業獲得最高級別Jade Award，台灣有中華電信、富邦金控、元大金控三家公司獲獎， 表現亮眼。The Asset表示，台灣是出口導向國家，企業積極遵循ESG國際標 準，將有助爭取國際客戶與機構投資人的青睞，是ESG在台灣深獲 重視的原因之一。