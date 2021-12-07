貢寮鮑山藥排骨湯 兼顧暖身又養生的滋補料理

東北季風陸續來到，此時時序正好為「大雪」， 天氣變得更冷寒氣更盛。因天氣寒冷大部分人為了補氣， 改善手腳冰冷、身體畏寒等問題，坊間有食用薑母鴨、 羊肉爐等習慣，然而這些食材攝取過多容易造成身體燥熱， 因此冬季進補需以溫補為宜， 可食用富含蛋白質的貢寮鮑與山藥搭配排骨煮湯，將可一兼二顧， 兼顧暖身又養生的滋補料理。

貢寮鮑是新北市貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」的總稱， 貢寮鮑生長在潮間帶養殖池的純淨海水中，以天然海藻餵食， 加上無任何化學藥物的使用，是民眾可以安心食用的天然食品。 貢寮鮑具有優良的蛋白質，且富含多種維生素(葉酸、維生素A)及 礦物質(鈣、鐵、碘、鉀)等，是非常營養的海鮮食材； 新北山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、 瑞芳、三芝、淡水、汐止等區，其綿密Q彈的口感廣受饕客們的喜愛 ，此品種特色為口感Q彈綿密、富含幫助消化的膳食纖維與黏液質， 適合秋冬養生調理， 因此混合兩種特色食材將可作為暖身健康的美食料理。

富士海鮮老闆娘楊晴惠介紹貢寮鮑山藥排骨湯特色料理作法， 在冬季期間民眾在家就可以燉煮這道特色湯品給全家大小食用。 貢寮鮑前處理為買回家後，用刷子清洗外殼， 再抹鹽洗去肉足的黏液川燙後備用。排骨前處理則是放到溫水內， 並加入少許鹽浸泡20分鐘，此方法可去除血水和浮沫， 接著取出排骨加入麵粉與米酒達到去腥的作用。 山藥前處理則是戴手套將山藥去皮，並切成2公分厚片後放冷凍庫2 0分鐘，要煮時不退冰直接煮，山藥的口感會更彈牙。 取電鍋內鍋加水及米酒淹過排骨，外鍋一杯水， 燉煮至冒煙後放入冷凍後的山藥，加水至八分滿， 外鍋再加一杯水繼續悶煮。電鍋跳起後，再加入川燙好的九孔， 外鍋放1/3杯水後， 稍微悶過即完成香甜潤口的貢寮鮑山藥排骨湯。

新北市漁業處表示，貢寮生產的貢寮鮑是在地安心的本土優質水產， 每年的11月至翌年3月期間是貢寮鮑的盛產期， 此時的貢寮鮑肉質最為飽滿鮮甜，「貢寮鮑」與「山藥」 皆是高貴卻不貴的優質特產，推薦民眾多多利用全國首創的「 鮮北宴線上虛擬魚市場」，不用出門就能買海鮮挑漁獲， 同時還能與店家線上互動「搏感情」， 將電商與傳統市場的優點互相結合在家動手親自料理新鮮魚獲外， 也能用行動支持在地漁民發展。

更多訊息請見：

「2021貢寮鮑」官方網頁： http://www.gongliao-abalone. com.tw/

「鮮北宴線上虛擬魚市」連結網頁：https:// gather.town/app/ 4HslIRN3hsEmgD8C/NTPFeast

新北市政府漁業處官網http://fishery.ntpc. gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供