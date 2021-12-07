新北學幼童車聯合稽查 守護孩子搭車的每一哩路

新北市政府昨(6)日至鶯歌區進行學幼童車聯合稽查 ，因該區位於新北市與桃園市交界處， 時常攔查到桃園市管轄的車輛， 這次更跨縣市邀請桃園市教育局派員至兩市交界處的鶯歌區永吉國小 ，共同實施學幼童接送車輛聯合稽查，保障學幼童乘車安全。

新北市教育局表示，聯合稽查小組由交通部公路總局臺北區監理所、 新北市警察局及教育局人員組成，這次加強重點包含查核安全門是否能正常開啟、 滅火器是否在有效期限及是否超載等，並共攔檢10輛學幼童接 送車輛，其中有3輛違規，其違規情形為1輛補習班車輛無隨車人員 (罰鍰6,000元)、1輛補習班車輛車齡逾10年(罰鍰6, 000元)及1輛桃園市所轄幼童專用車司機未經該府教育局核備及 持普通駕照兩項違規現場交由桃園市教育局進行後續裁處。

上述經查獲學幼童車違反法令規定，市府絕不寬貸， 將依照幼兒教育及照顧法、 兒童及少年福利與權益保障法以及交通車管理辦法相關規定進行裁處 ，另持續追蹤各園(班)後續改善情況，維護幼童就學權益及安全。

針對學幼童接送車輛安全督導機制，除聯合稽查小組每週安排3至4 次動態稽查，另針對車輛數較多或違規率高的地區， 於開學初或學期末加派人力加強稽查。從2021年1月1日至11月 30日止，除5至8月受疫情影響於停課期間暫停稽查外， 共辦理學幼童車動靜態稽查共計650次，其中查獲5輛違規幼童專 用車，以及27輛違規補習班或課照中心車輛。

補習班車輛違規事項為超載及使用未經教育局核准備查車輛， 而幼童專用車違規樣態為違規載送7歲以上學童、 超載及使用未經教育局核備之車輛，皆已依法裁罰， 要求幼兒園及補習班限期改善且擇期辦理複查。此外， 教育局更與警察局跨局合作，除針對違規車輛持續追蹤及複查外， 更於上、放學時段在違規熱點加強查緝。

最後，教育局呼籲， 家長可以協助檢視貴子弟所乘坐車輛是否有違規情事， 邀請共同填寫「幼兒園幼生接送情形調查問卷」(網址：https ://forms.gle/Av4pnLVvDWkFzYne6 )。另外，也再次提醒業者務必加強車輛之管理， 新北市將持續用心在學幼童接送車輛之臨檢與稽查， 共同守護學幼童乘車的每一哩路，讓家長放心、市民安心。 相關業務詢問窗口：幼兒園車輛為（02）29603456 分機2897（教育局幼兒教育科）；補習班、 課後照顧中心車輛為（02）29603456 分機 2595（教育局社會教育科）。