新北環保局月曆「新北12少」 拿10顆廢電池可兌換一本

新北市環保局推出「2022新北12少」月曆， 免費兌換方式正式公開！從12月13日起，民眾只要拿10 顆廢乾電池包含充電電池、鈕扣型電池、鹼錳電池等，到指定地點即可兌換一份月曆。月曆有掛曆和桌曆兩種款式， 一人以擇一款式換取一本為限。活動方式採現場兌換，數量有限， 換完為止。

「新北12少」是新北市環保局第二年推出的形象月曆，2022年 採簡約文青的插畫風格，以12位最年輕的環保局及清潔隊同仁擔任 主角，並邀請輔大應用美術系團隊以「似顏繪」並搭配新北意象、 美景和節慶元素繪製而成。此外， 每一個月設定一種為環境減壓的行為，如少污染、少剩食、少用電、 少一次性共12種少一點， 希望民眾將環保概念落實在每一日的生活中。

此外，每一個月份1日，都可透過月曆右下方QRCODE看到更多 輔大設計團隊所繪製的四格漫畫，從中描述每月分「少一點」 的具體行動，邀請民眾一起落實。 同時也會在新北市環保局臉書「新北i環保」辦理抽獎， 有興趣的民眾可注意每月1日的新北i環保臉書貼文。

民眾可就近至以下地點兌換：

板橋區實踐路3號、土城區金城路1段 101號5樓、樹林區保安街一段7號5樓、三重區光復路2段12 7號、蘆洲區三民路95號6樓、新莊區豐年街57之5號、 永和區民權路60號6樓、汐止區新台五路一段268號7樓、 中和區景平路634-2號5樓、新店路159號3F（ 新店公有零售市場）、鶯歌區北鶯里仁愛路55號4樓、 淡水區中山北路二段375號6樓、三峽區隆恩街243號、 瑞芳區明燈路3段2號2樓、五股區中興路4段50號6或7樓、 林口區仁愛路一段378號3樓、泰山區公園路52號3樓、 八里區八里大道20號、三芝區育英街5號、金山區民生路61號、 石門區中山路66號、坪林區坪林街101號3樓、石碇區碇坪路1 段39號2樓、深坑區深南路51-1號、平溪區平溪里平溪街46 號、雙溪區共和里東榮街25號(雙溪區公所)、貢寮區朝陽街67 號2樓、萬里區瑪鋉路123號B2。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供