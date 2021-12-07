氣溫驟降慎防心臟病及急性中風　台灣國健署點名「抗寒8要點」不可少

氣溫驟降且早晚溫差甚大，會使血管收縮劇烈，提高死亡風險，國健署提出抗寒8要點。(示意圖/pixabay) 氣溫驟降且早晚溫差甚大，會使血管收縮劇烈，提高死亡風險，國健署提出抗寒8要點。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）冬季為心血管疾病的好發季節，近期氣溫驟降且早晚溫差甚大，會使血管收縮劇烈，嚴重甚至造成心肌梗塞及心臟衰竭惡化，提高死亡風險。國健署提出抗寒8要點，建議穿著方面採多件式穿法，飲食方面可喝熱湯或熟食取暖、定時量血壓、定時服藥等都是急遽溫度變化下自我保護的方法。

根據2020年國人十大死亡原因統計，「心臟相關疾病」仍高居第二位，僅次於癌症，平均每26分鐘就有1人死於心臟相關疾病，一年累積下來更是超過兩萬人，而其中致死率最高的便是「心臟衰竭」。

然而大部分國人特別是年長者，對心臟疾病和心臟衰竭認知不足，多半誤以為「累喘腫」只是正常老化現象，高達九成的患者無法早期警覺到心臟衰竭相關症狀；即使已確診心臟衰竭，也未必規律就醫或用藥，低估其危險性。

新光醫院心臟內科蔡適吉副主任說明，若無特殊過量運動但容易無力疲勞，走沒幾步路就開始氣喘吁吁，尤其晚上喘得更厲害且無法躺平，以及有雙腳水腫的情況時，就要立刻就醫並進行檢查

蔡適吉指特別提醒，尤其是近兩年來新冠疫情肆虐全球，心臟相關疾病患者因原先心臟已有功能缺失或免疫功能下降等狀況，當面對新冠病毒侵襲時更容易導致併發症產生甚至重症致死，不可不慎。

蔡適吉副指出，目前心臟衰竭治療發展已十分進步，只要即早發現症狀、及時就醫積極治療並正確照護，疾病就可穩定控制，是有機會使疲憊無力的心臟恢復且保持生活品質的。

蔡適吉提醒心臟衰竭患者，平時需注意保暖及日常飲食控制、記錄每日身體數值，如近期發現症狀更加嚴重，建議立即回診，才能有效控制心臟衰竭。

此外，國健署指出，對於三高(糖尿病、高血壓、高血脂)患者及長者來說，當氣溫驟降或溫差過大時，容易引發血管收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及急性中風發作的機會。

國健署提出抗寒8要點，提醒患者注意禦寒保暖的重要性要保暖：