氣溫驟降慎防心臟病及急性中風　台灣國健署點名「抗寒8要點」不可少

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）冬季為心血管疾病的好發季節，近期氣溫驟降且早晚溫差甚大，會使血管收縮劇烈，嚴重甚至造成心肌梗塞及心臟衰竭惡化，提高死亡風險。國健署提出抗寒8要點，建議穿著方面採多件式穿法，飲食方面可喝熱湯或熟食取暖、定時量血壓、定時服藥等都是急遽溫度變化下自我保護的方法。
根據2020年國人十大死亡原因統計，「心臟相關疾病」仍高居第二位，僅次於癌症，平均每26分鐘就有1人死於心臟相關疾病，一年累積下來更是超過兩萬人，而其中致死率最高的便是「心臟衰竭」。
然而大部分國人特別是年長者，對心臟疾病和心臟衰竭認知不足，多半誤以為「累喘腫」只是正常老化現象，高達九成的患者無法早期警覺到心臟衰竭相關症狀；即使已確診心臟衰竭，也未必規律就醫或用藥，低估其危險性。
新光醫院心臟內科蔡適吉副主任說明，若無特殊過量運動但容易無力疲勞，走沒幾步路就開始氣喘吁吁，尤其晚上喘得更厲害且無法躺平，以及有雙腳水腫的情況時，就要立刻就醫並進行檢查
蔡適吉指特別提醒，尤其是近兩年來新冠疫情肆虐全球，心臟相關疾病患者因原先心臟已有功能缺失或免疫功能下降等狀況，當面對新冠病毒侵襲時更容易導致併發症產生甚至重症致死，不可不慎。
蔡適吉副指出，目前心臟衰竭治療發展已十分進步，只要即早發現症狀、及時就醫積極治療並正確照護，疾病就可穩定控制，是有機會使疲憊無力的心臟恢復且保持生活品質的。
蔡適吉提醒心臟衰竭患者，平時需注意保暖及日常飲食控制、記錄每日身體數值，如近期發現症狀更加嚴重，建議立即回診，才能有效控制心臟衰竭。
此外，國健署指出，對於三高(糖尿病、高血壓、高血脂)患者及長者來說，當氣溫驟降或溫差過大時，容易引發血管收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及急性中風發作的機會。
國健署提出抗寒8要點，提醒患者注意禦寒保暖的重要性要保暖：
- 居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。
- 要暖身：剛起床後的活動勿過於急促；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。
- 多喝水、均衡吃、情緒要穩定：適量喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘。也要避免突然用力、緊張、興奮以及突然的激烈運動等。
- 不宜泡湯或泡澡：經醫師囑咐為高危險群，如有心臟血管疾病的病人，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過攝氏40度，飯後2小時後再泡湯，較為安全！
- 不增加身體額外的負擔：運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。
- 定期量測與規律服藥：定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；遵照醫囑按時用藥。
- 外出要隨身帶著健保卡與緊急用藥：註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。
- 有症狀立即就醫：若突然出現胸悶痛、呼吸困難、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是搶時間快打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！