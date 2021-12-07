台灣缺席抵制北京冬奧 時力黨團籲請朝野協商表態

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國際抵制2022年北京冬奧，台灣靜悄悄？時代力量黨團日前於立法院提議，呼籲盡快朝野協商，展現台灣民主國家精神，表態抵制冬奧。

本月1日，時代力量立委陳椒華、王婉諭，聯手人權團體人權團體代表楊憲宏、蕭逸民等人，召開記者會，呼籲朝野協商，體現台灣道德價值高度，抵制北京冬奧。

今（7）日時代力量立院黨團再度發出聲明指出，繼2日美國、澳洲、日本、英國等20個聯合國會員國拒簽北進所提交的冬奧休戰協議，白宮發言人莎琪也在例行記者會中確認，因中國持續進行新疆的種族滅絕及其他侵害人權行徑，美國將進行外交抵制，不派遣任何外交或政府代表參與北京冬奧。​

聲明指出，作為民主及重視人權的國家，美國政府正面回應了人民長久以來對北京冬奧的質疑、以實際作為表達對人權的重視，展現了美國作為民主及人權國家的高度。時代力量主張，台灣同樣作為民主及人權國家，「更是身居中國威逼打壓的前線」，應該積極站出來、以外交手段抵制北京冬奧。

​​時代力量黨團已經在立法院院會提議「建請行政院審慎評估國際抵制北京冬奧的局勢，並做出適當回應」，​並再次呼籲，請游錫堃院長儘速召集協商、各黨積極參與，以期在北京冬奧倒數不到 60 天的現在，「立法院能夠做出決議、台灣能夠做出表態，展現民主國家的高度。」

推薦閱讀：

【北京冬奧】美國正式外交抵制 國際奧委會：尊重

時力、人團籲抵制北京冬奧 矢板明夫：台運動員人身安全需審慎