Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣缺席抵制北京冬奧 時力黨團籲請朝野協商表態

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/07 16:45
圖為12月1日時代力量立委陳椒華、王婉諭聯手人團召開抵制北京冬奧記者會。（圖／台灣英文新聞）

圖為12月1日時代力量立委陳椒華、王婉諭聯手人團召開抵制北京冬奧記者會。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國際抵制2022年北京冬奧，台灣靜悄悄？時代力量黨團日前於立法院提議，呼籲盡快朝野協商，展現台灣民主國家精神，表態抵制冬奧。

本月1日，時代力量立委陳椒華、王婉諭，聯手人權團體人權團體代表楊憲宏、蕭逸民等人，召開記者會，呼籲朝野協商，體現台灣道德價值高度，抵制北京冬奧。

今（7）日時代力量立院黨團再度發出聲明指出，繼2日美國、澳洲、日本、英國等20個聯合國會員國拒簽北進所提交的冬奧休戰協議，白宮發言人莎琪也在例行記者會中確認，因中國持續進行新疆的種族滅絕及其他侵害人權行徑，美國將進行外交抵制，不派遣任何外交或政府代表參與北京冬奧。​

聲明指出，作為民主及重視人權的國家，美國政府正面回應了人民長久以來對北京冬奧的質疑、以實際作為表達對人權的重視，展現了美國作為民主及人權國家的高度。時代力量主張，台灣同樣作為民主及人權國家，「更是身居中國威逼打壓的前線」，應該積極站出來、以外交手段抵制北京冬奧。

​​時代力量黨團已經在立法院院會提議「建請行政院審慎評估國際抵制北京冬奧的局勢，並做出適當回應」，​並再次呼籲，請游錫堃院長儘速召集協商、各黨積極參與，以期在北京冬奧倒數不到 60 天的現在，「立法院能夠做出決議、台灣能夠做出表態，展現民主國家的高度。」

推薦閱讀：

【北京冬奧】美國正式外交抵制 國際奧委會：尊重

時力、人團籲抵制北京冬奧 矢板明夫：台運動員人身安全需審慎
時代力量
北京冬奧
抵制冬奧
表態
立法院
游錫堃

相關新聞

打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議
打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議
2021/12/04 14:57
開放國會論壇今登場 蔡英文：民主陣線更堅實更有韌性
開放國會論壇今登場 蔡英文：民主陣線更堅實更有韌性
2021/12/02 12:33
時力、人團籲抵制北京冬奧 矢板明夫：台運動員人身安全需審慎
時力、人團籲抵制北京冬奧 矢板明夫：台運動員人身安全需審慎
2021/12/01 16:16
【2021開放國會論壇】 立陶宛議員抵台：對被中國列入黑名單感到榮幸
【2021開放國會論壇】 立陶宛議員抵台：對被中國列入黑名單感到榮幸
2021/11/28 10:56
【楊憲宏專欄】立陶宛的「台灣價值」覺醒將洗禮全球
【楊憲宏專欄】立陶宛的「台灣價值」覺醒將洗禮全球
2021/11/24 19:50

更新時間 : 2021-12-07 17:45 GMT+08:00

最受歡迎

打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【最新】台灣立委高嘉瑜被施暴•檢方收到19秒逼供影片與「脅迫自白書」等新證據　馬文鈺批林秉樞是「惡魔」
【最新】台灣立委高嘉瑜被施暴•檢方收到19秒逼供影片與「脅迫自白書」等新證據　馬文鈺批林秉樞是「惡魔」