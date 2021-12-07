超酷！國際電競大廠雷蛇RGB口罩Razer Zephyr　美國開賣秒殺玩家到底在瘋什麼？

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 國際電競名廠雷蛇推出Razer Zephyr口罩，主打高防護力，社交互動及生態永續，於今年10月美國開賣就秒殺，台灣現在還是搶不到貨，這款口罩到底在紅什麼？讓我們一起來看看！

有「電競界愛馬仕」之稱的國際大廠雷蛇(Razer)積極對抗新冠肺炎，不僅捐贈100萬副口罩給全世界，更於2020年設立自家的口罩產線，消息一出引起不少人好奇，電競口罩是否會發光？會不會很酷炫？品牌表示，從去年開始投入口罩市場，發現玩家們想要的是可以防護但又很有型的產品。

雷蛇於今年推出最新的RGB口罩Razer Zephyr，前身原型為代號Project Hazel，於今年8月美國消費電子展(Consumer Electronics Show)亮相時，就受到大批網友注意，經過改良後的Razer Zephyr已於今年10月在美國限量開賣，口罩單價為99.99美金(約新台幣2,790元)，一上架於短短幾分鐘內就完售，現在eBay更飆到250美元到500美元不等的價格。



Razer Zephyr於(圖擷取自官網)

Razer Zephyr被稱做「穿戴型的空氣清淨機」，口罩兩側設有風扇幫助空氣循環，不只深具質感的時尚外型深受注意，其概念也是一大重點，採用 N95 等級過濾材質，嘴部設計採防霧透明面罩讓別人看得清楚使用者嘴型，搭配內建麥克風及擴音器則可以放大使用者說話音量。

Razer Zephyr已向註冊美國食品藥品監督管理局(FDA)註冊，經實驗室證明具備 99%細菌過濾率，內建的兩段式風扇，對活動力較大或偏好更多空氣流通的使用者來說，是一項貼心的設計，可以達到良好的空氣流通和散熱效果，只是在降噪部分需要改進。

網友表示「這款口罩很適合夜店DJ戴」，戴上Razer Zephyr不只很酷還兼具社會互動功能，其部分透明設計讓對方看的到使用者說話嘴型，口罩內部的燈光還可以在黑暗環境裡照亮表情，透過藍牙連線可以調整 1,680 萬種色彩和一系列亮眼效果，設計出自己專屬的燈光秀。

品牌致力維持生態永續，該款重複使用型口罩濾材經過實驗室測試，可維持最佳過濾效果長達 3 天，使用時間為日拋式口罩的3 倍以上，減少了80%的原物料浪費。

三頭蛇商標聞名的雷蛇創立於2005年，總部分別設於美國加州爾灣（Irvine）及新加坡，在全球各地有17個辦事處，知名產品包含電競滑鼠、電競鍵盤、及電競椅等，是首個贊助職業電競玩家參加國際型電競賽事的企業，並邀請選手參與產品的設計帶動了該行業發展。

Razer Zephyr台灣開賣時間及相關資訊以官網為主。



Razer Zephyr濾網減少原物料浪費(圖擷取自官網)



Razer Zephyr嘴部設計採透明設計(圖擷取自官網)