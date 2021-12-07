台北市長柯文哲（右起）、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦7日受邀出席第19屆遠見高峰會專題論壇，談論「北北桃 首都圈的城市抗疫學」，分享疫... 台北市長柯文哲（右起）、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦7日受邀出席第19屆遠見高峰會專題論壇，談論「北北桃 首都圈的城市抗疫學」，分享疫情下的城市治理等問題。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今天(7日) 同台出席座談，被問及有無參選2024總統的計畫，皆表示努力把現在的事做好，鄭文燦更說「謠言的風吹不動冷靜的心」。

「2021第19屆遠見高峰會開幕典禮」6日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，副總統賴清德（右, 中央社）出席致詞。華碩電腦董事長施崇棠6日也發表演講，分享華碩聚焦「氣候行動、循環經濟、責任製造、價值創造」4大主軸。(下圖, 遠見高峰會提供） 中央社

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今上午一同參加第19屆遠見高峰會專題論壇，談論「北北桃 首都圈的城市抗疫學」。

遠見雜誌社長、主持人楊瑪利在論壇尾聲詢問3人的未來政壇規劃，並稱他們最有可能成為2024年總統大選各陣營候選人。

柯文哲表示，心存善念盡力而為，「問那麼多幹什麼」；侯友宜回每天努力做事，否則是對不起所有支持者；鄭文燦則說，現在處理市政是1天當3天用，政論節目等討論的劇本太多，「謠言的風吹不動冷靜的心」。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均則說，如果2024真的是他們3人角逐總統大位，「不是挑爛蘋果、而是3個蘋果裡選最好的」，任何一人都不會很差，希望他們繼續努力。

3人接受會後聯訪時被問及4大公投，媒體並追問國民黨內部不滿侯友宜對公投態度曖昧一事。

侯友宜先表示，市長最重要的是以行動保護人民健康、國家安全、帶動產業發展，「我相信國民黨內部也有這些想法」，應該以民意為依歸，用市長行動對很多議題表示態度及關心。

鄭文燦表示，「侯市長為難的地方，我想大家也都了解，其實北北基宜桃5個縣市對核四重啟都不贊成」，若能讓核電結束，對台灣都是好的。

12月7日「北北桃 首都圈的城市抗疫學」對談 影片超連結

【謠言吹不動冷靜的心】柯文哲侯友宜鄭文燦3市長同台 被問台灣2024總統大選皆稱「專注現在」

賴清德副總統 6日致詞

賴副總統昨出席「2021第19屆遠見高峰會開幕典禮」。他說，人類遭遇重大災難時，特別能激發鬥志、創意，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已造成新舊時代分野，台灣若要在後疫情時代，妥善因應這波疫情挑戰，並掌握疫情帶來的機會，迎向大復甦，有幾個重大的議題，值得共同關注。

他首先提到，防疫務必成功、不能失敗，一旦失敗皆屬鏡花水月，完全空談。過去2年來國際社會意外發現台灣醫療公衛水準高、全國民眾團結合作，台灣不僅可以保護自己，而且可以幫助他人，認定台灣是國際社會一股良善力量。

中央社引述賴清德說，全球經濟秩序已發生重整，全球的產業結構因疫情造成相當大影響，再加上美中貿易衝突推波助瀾，台灣要更加彈性、多元，因應產業鏈重組。

他認為，台灣在科技產業生產、製造、管理，累積非常多經驗，利用歐洲、美國、日本，企圖在亞洲重新建立一條韌性生產鏈時，台灣也可以參與其中。

副總統提到，台灣面對主要國家調整貨幣政策時，要更仔細應對；此外，他也說，COVID-19推波數位經濟發展，工業4.0推動智慧新時代到來，台灣在就站第一島鏈關鍵位置，直接承受來自中國的壓力。

他說，這種狀況下如何把3種壓力，化為台灣經濟成長的助力，要積極號召數位5G國家隊、精準健康國家隊、資通訊資安卓越國家隊、再生能源國家隊、民生戰備國家隊、國防戰略國家隊，讓台灣的產業可以升級，經濟可以轉型，讓台灣經濟可以持續發展。

華碩董事長施崇棠 6日演說

電腦品牌廠華碩董事長施崇棠6日也受邀出席遠見高峰會，他以「邁向零碳經濟的承諾與挑戰」為主題進行演講，並提出台灣可掌握的4大產業契機，包括低碳材料、電氣化、清潔電力、氫能及碳捕捉。

他引述國際能源總署最新報告指出，積極投入能源效率、再生能源與創新技術的發展，是達到淨零目標的核心支柱。倫敦FTSE 100指數成分股半數以上公司已公開承諾，最晚2050年實現淨零目標，因此企業必須認知到，淨零已經造成系統性的改變，是企業不可迴避的重要準則。

施崇棠提到，巴黎氣候峰會驅動再生能源市場的蓬勃成長，而今年11月於蘇格蘭格拉斯哥舉辦的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）結束後，預期將創造「低碳材料、電氣化、清潔電力、氫能及碳捕捉」等嶄新市場。

他特別舉例，今年8月瑞典鋼鐵製造商SSAB開發無化石燃料的綠氫鋼鐵，在製造過程中不使用化石燃料，由再生能源電解出的氫氣做為燃料及還原劑，並成功應用在Volvo汽車廠。

蘋果公司（Apple）也提出未來10年的低碳藍圖，促成全球最大2家鋁製造商的合作，在鋁金屬製程中採用先進的導電材料代替碳，產生低碳鋁材來製作MacBook筆記型電腦。

施崇棠表示，華碩很早就思考數位新世代的永續價值，推動「數據化衡量、科技化管理」的策略型永續，結合核心能力，聚焦「氣候行動、循環經濟、責任製造、價值創造」4大主軸，建構華碩永續中長期的願景、策略與目標。

施崇棠強調，各界必須合作、共創價值，這也呼應聯合國17項永續發展目標（SDG 17）之一的「建立多元伙伴關係，協力促進永續願景」。

【謠言吹不動冷靜的心】柯文哲侯友宜鄭文燦3市長同台 被問台灣2024總統大選皆稱「專注現在」

「2021第19屆遠見高峰會開幕典禮」6日上午舉行，前外交部長錢復（右2）獲頒「君子外交家獎」，與前副總統蕭萬長（左2）、遠見天下文化事業群創辦人暨董事長高希均（左3）、發行人王力行（右1）等人合影。中央社