春虎嘯 財福到 板橋凱撒2022年菜外帶　限量開賣家庭年菜饗宴組合餐 早鳥優惠9,688元

另有15道單品、6款禮盒自由搭配 每份380元起

即將迎接長達9天的2022農曆新年重要時刻，許久未見家人的海外學生及台商們相繼回國，消費者更是提早搶在半年前開始預訂座位，板橋凱撒大飯店朋派自助餐及家宴中餐廳於11月初就已訂位額滿僅能候補。

而針對習慣在家圍爐的消費者，也提供多種年菜外帶品項輕鬆享用飯店美饌，板橋凱撒家宴中餐廳推出2022團圓年菜外帶美饌，共15道單品及6款年節禮盒，包括年年熱銷NO.1的家宴經典佛跳牆、鮮人蔘花膠燉金雞、凱撒德國豬腳美饌、馳名港式蘿蔔糕、特製高粱香腸禮盒、豪華雙醬禮盒等多項商品，單品每份380元起，另主打「八寶如意慶豐年」年菜組合，早鳥優惠價每9,688元，讓年節好菜輕鬆上桌，與家人享受團聚時刻，共同祈福新年、諸事順利。年菜外帶、禮盒組即日起開放預購，凡於2022年1月15前預訂付款完成即享早鳥優惠價。

首推主廚精湛煲湯功力必嘗湯品

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳推出各大中華熱門料理，其中煲湯類更是到店必嚐的經典美味，由擁有20多年廚藝王裕賢主廚融合粵式傳統手法，將年菜必備佳餚的「家宴經典佛跳牆」，採用精心燜煮6小時以上的金華火腿及黃金玉米雞高湯成濃郁「上湯」湯底，融匯海參、干貝、豬腳、排骨、雞肉、栗子、蒜頭、香菇、鮮蔥及頂級養生花膠等豐富山珍海味精華入甕煨製燉煮，湯頭濃郁爽滑、膠質濃韻而不膩口，經典好味道，成為圍爐中不可或缺的經典甕中美饌，每甕1,680元。如需多人享用也可選擇8人份量，每甕3,500元。

圍爐、送禮、祭祖一手包辦 四大組合經典再現

除了湯品之外，還有多款年節禮盒「臘味XO醬禮盒」、「豪華雙醬禮盒」、「特製高粱香腸禮盒」、原汁原味純手工「馳名港式蘿蔔糕」、「家宴蘿蔔絲酥餅」、年節必備甜品推出「紅豆雪蓮子年糕」及「團圓八寶甜芋泥」，祭祖必備「三牲巡禮組」等多項禮盒提供選擇，每盒680元起。

看準近年團圓年菜商機國際化，主廚端出八人份「八寶如意慶豐年年菜組」集結台、粵、德及西式等料理精隨，包括「醬爆波士頓龍蝦佐伊麵」嚴選重約500g特級波士頓龍蝦兩隻，以180度油鍋炸酥備用，再將蒜蓉、紅蔥頭爆香，依序加入柱侯醬、海鮮醬、銀牙、伊麵等食材一同拌炒出香氣，最後將已油炸過龍蝦裝飾擺盤。經高溫油炸過後的龍蝦鎖住鮮甜海味，搭配吸附醇厚醬汁的Ｑ彈伊麵，呈現多層次且多元口感。

「秘製老滷玫瑰油雞」選用重達2公斤黃土雞，其肉質軟嫩、油質均勻，浸入主廚特製滷水中；以八角、香葉、桂皮、雞湯、老抽、麻油等數十種香料煮出的老滷汁，慢火泡煮約50分鐘均勻上色，使滷汁進入肉質纖維中。出爐後塗上稠狀麥芽為表皮增加光澤，緊縮毛孔防止油汁流失，鮮甜多汁口感Q彈滑嫩彈牙口感，深受老饕喜愛。

象徵年年有餘的「蔥燒高山泉鱸」選用營養價值極高的宜蘭高山泉鱸入180度大火油炸起鍋備用，將蔥、薑、蒜等辛香料入鍋爆香後放入已炸過泉驢及主廚特製醬料以火一同燉煨煮即可起鍋。泉鱸肉質彈牙細緻，肉質富含豐富蛋白質及維生素、鈣、鎂、鋅等營養元素外，魚皮裡的膠質更能養顏美容，成為年菜必備首選佳餚。

曾榮獲眾多專業美食家肯定的「凱撒德國豬腳美饌」選用台灣本土豬腳，繁複的作工需將豬腳經過2天的醃製後，採先蒸後烤方式至8分熟後取出放涼使多餘油脂逼出肉質鮮嫩多汁口感，最後主廚以200度高溫大火油炸外皮金黃酥脆，讓豬腳外皮香酥並保留豐富的膠質、搭配自製的酸菜辣根醬及芥末醬提味口感層次更加豐富，搭配酥炸帶皮楔型薯條、爆漿番茄及青花椰菜營養滿分，不自覺大快朵頤一番。

另外加上「蠔汁北菇扣鮑魚」、「東港櫻花蝦臘味飯」及「家宴經典佛跳牆」，最後以如奶油般順滑並帶點顆粒感的甜品「團圓八寶甜芋泥」作完美組合而成，每套9,688元，板橋凱撒家宴中餐廳外帶年菜，精緻細膩、道道真功夫，讓消費者輕鬆享受與家人一起品嚐樸實卻難忘的好滋味！