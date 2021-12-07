【緬甸政變】翁山蘇姬遭判刑又減刑 台灣外交部籲理性對話化解衝突

緬甸實際總理翁山蘇姬，今年2月被軍方推翻軟禁，如今更被指控2項罪名判刑，還有9項罪名待審判，全部刑期最高疊加可超過100年。（圖／美聯社）... 緬甸實際總理翁山蘇姬，今年2月被軍方推翻軟禁，如今更被指控2項罪名判刑，還有9項罪名待審判，全部刑期最高疊加可超過100年。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 諾貝爾和平獎得主、緬甸國母翁山蘇姬，遭叛變軍政府指控11項罪名，6日法院首度針對「煽動叛亂」和「違反防疫」罪名，判處其4年有期徒刑，後疑因國內、外壓力，獲減刑2年。台灣外交部促請緬甸軍方自制，切勿傷及無辜民眾，以穩定緬甸情勢。

CNN報導，於今年2月1日政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的全國民主聯盟（NLD），將其軟禁，隨後以包含煽動叛亂、違反機密法、貪腐違反防疫規定、非法持有對講機、選舉舞弊、違法行為、違反防疫等11項罪名，刑期疊加下，最高將判處已76歲的翁山蘇姬逾100年的有期徒刑。

審判被軍方限制為不公開，翁山蘇姬的法律團隊更在10月被下達禁言令。緬甸前總統溫敏（Win Myint）也因相同指控被判4年徒刑。

6日晚間，緬甸軍府疑似在國內、外雙重壓力下「讓步」，透過官媒宣布要「特赦」翁山蘇姬及溫敏部分罪責，減刑2年。目前兩人仍遭到軍方軟禁、下落不明，據悉將被監禁直到刑期結束。

前國務資政、緬甸實際總理的翁山蘇姬，在去年11月大選中，帶領NLD獲得空前勝利，然而軍方以選舉舞弊為由，於今年2月發動政變，多名緬甸政要被捕，翁山不但遭到軟禁，如今更被判刑。

據緬甸憲法規定，獲罪入獄者，不得擔任高層公職或議員，外界認為軍方此番作為，就是要釜底抽薪，斷絕翁山蘇姬的掌權之路。

翁山蘇姬遭判刑消息一出，國際聲援不斷，台灣外交部發言人歐江安，今（7）日譴責緬甸軍方迫害民主派人士，並呼籲緬甸軍方勿以武力解決國內政治紛爭，唯有透過和平、理性的對話才能化解衝突，及早恢復緬甸的民主政治。

歐江安指出，印太區域與東協（ASEAN）各國均積極促成緬甸各方儘速進行和平協商，然而緬甸軍方未曾正面回應；台灣身為國際社會中愛好和平、民主與自由的國家，針對緬甸軍方持續對平民使用暴力，並以司法手段迫害民主派人士，外交部予以嚴正譴責。

歐江安表示，台灣將持續支持國際間籲請恢復緬甸民主、保護人權的相關努力，並期盼各國透過國際組織及對話平台，促請緬甸軍方自制，切勿傷及無辜民眾，以穩定緬甸情勢。