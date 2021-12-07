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創今年新高！台灣12/7增21例境外移入　以外籍移工和船員為主

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/07 14:30
台灣12/7新增21例COVID-19境外移入確定病例，多為外籍移工和船員。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣12/7新增21例COVID-19境外移入確定病例，多為外籍移工和船員。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增21例COVID-19境外移入確定病例，多為外籍移工和船員；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增21例境外移入個案，為8例男性、13例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自貝里斯(案16774)、美國(2例，案16775、案16777)、印尼(10例，案16776、案16778-16779、案16781-16782、案16789-16790、案16792-16794)、越南(案16780)、新加坡(5例，案16783-16787)、柬埔寨(案16788)及菲律賓(案16791)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至12月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入個案中有9位為印尼移工、1位菲律賓漁工、2位外籍工作者和4位本國籍，另有5位為自新加坡入境的孟加拉籍船員，就是台中市政府衛生局上午證實的那幾位，這5例個案昨晚確診後，目前已入院治療，今日二採結果出爐，4位轉陰、1位仍陽姓，Ct值介於29-33，且都有抗體，研判為舊案，未來也將繼續追蹤病毒量的變化。

羅一鈞說明，由於這５位個案Ct值高、病毒量低，皆屬於陰陰陽陽階段的階段，研判對社區影響不大。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,683例確診，分別為2,039例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
新冠肺炎
境外移入
印尼
菲律賓
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