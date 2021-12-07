21世紀最佳劇本出爐！美國心理驚悚「逃出絕命鎮」位居榜首　恐怖片探種族議題拿下最佳原創劇本獎

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)21世紀最佳劇本出爐囉！由美國編劇協會成員們投票選出101部優秀劇本，第一名為驚悚劇情長片「逃出絕命鎮」。

美國編劇協會(Writers Guild of America)由兩個代表美國電影與電視編劇的工會所組成，分別為總部位於紐約市美國東部編劇工會，以及洛杉磯總部的美國西部編劇工會，成員選出過去21世紀以來前101名的優秀劇本。

美國編劇協會6日宣布，由喬登皮爾（Jordan Peele）首次執導的電影「逃出絕命鎮」（Get Out）登上榜首勇奪21世紀最佳劇本，第2名為金凱瑞（Jim Carrey）與凱特溫絲蕾（Kate Winslet）主演的「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind），第三則為改編Facebook創辦人馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)故事的傳記電影「社群網戰」（The Social Network）。

心理驚悚電影「逃出絕命鎮」於2017年上映，劇情探討美國長期面臨的種族議題，編劇兼導演喬登皮爾表示，在他在撰寫劇本初期，即意識到該電影探討的，不僅止於發生在黑人男性主角身上的恐怖片。本片也於拿下2018年美國編劇協會原創劇本獎。

美國編劇協會官網提到，「為電影創作」的概念正處於「存亡邊緣」。片商體系已屈服於串流系統，所有一切，不管來源為何，都在爭奪眼球，而這種內容民意化也已改變了許多硬性規定。



「逃出絕命鎮」預告(影/Youtube)