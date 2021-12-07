Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

21世紀最佳劇本出爐！美國心理驚悚「逃出絕命鎮」位居榜首　恐怖片探種族議題拿下最佳原創劇本獎

美國心理驚悚「逃出絕命鎮」勇奪21世紀最佳劇本

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/07 14:18
美國心理驚悚「逃出絕命鎮」勇奪21世紀最佳劇本(圖擷取自官方預告)

美國心理驚悚「逃出絕命鎮」勇奪21世紀最佳劇本(圖擷取自官方預告)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)21世紀最佳劇本出爐囉！由美國編劇協會成員們投票選出101部優秀劇本，第一名為驚悚劇情長片「逃出絕命鎮」。

美國編劇協會(Writers Guild of America)由兩個代表美國電影與電視編劇的工會所組成，分別為總部位於紐約市美國東部編劇工會，以及洛杉磯總部的美國西部編劇工會，成員選出過去21世紀以來前101名的優秀劇本。

美國編劇協會6日宣布，由喬登皮爾（Jordan Peele）首次執導的電影「逃出絕命鎮」（Get Out）登上榜首勇奪21世紀最佳劇本，第2名為金凱瑞（Jim Carrey）與凱特溫絲蕾（Kate Winslet）主演的「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind），第三則為改編Facebook創辦人馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)故事的傳記電影「社群網戰」（The Social Network）。

心理驚悚電影「逃出絕命鎮」於2017年上映，劇情探討美國長期面臨的種族議題，編劇兼導演喬登皮爾表示，在他在撰寫劇本初期，即意識到該電影探討的，不僅止於發生在黑人男性主角身上的恐怖片。本片也於拿下2018年美國編劇協會原創劇本獎。

美國編劇協會官網提到，「為電影創作」的概念正處於「存亡邊緣」。片商體系已屈服於串流系統，所有一切，不管來源為何，都在爭奪眼球，而這種內容民意化也已改變了許多硬性規定。


「逃出絕命鎮」預告(影/Youtube)
美國編劇協會
逃出絕命鎮
心理驚悚

相關新聞

你敢用嗎？南韓心理驚悚動畫《整容液》諷外貌至上主義　登台灣新片票房冠軍
你敢用嗎？南韓心理驚悚動畫《整容液》諷外貌至上主義　登台灣新片票房冠軍
2020/09/21 13:58

更新時間 : 2021-12-07 14:42 GMT+08:00

最受歡迎

打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【最新】台灣立委高嘉瑜被施暴•檢方收到19秒逼供影片與「脅迫自白書」等新證據　馬文鈺批林秉樞是「惡魔」
【最新】台灣立委高嘉瑜被施暴•檢方收到19秒逼供影片與「脅迫自白書」等新證據　馬文鈺批林秉樞是「惡魔」
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單