紐約老派功夫影展！致敬台灣名導郭南宏《少林寺十八銅人》多部經典輪番登場

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021紐約老派功夫影展將放映台灣導演郭南宏《 少林寺十八銅人》共9部經典代表作。

由Subway Cinema主辦的紐約老派功夫影展邁入第九屆， 今年以台灣導演郭南宏（本名郭清池）為主題，自即日起在紐約動態影像博物館（M useum of the Moving Image）實體戲院和線上平台放映， 呈現給熱愛功夫及武俠電影的美國觀眾。

Subway Cinema創辦人托帕羅維茲（Goran Topalovic）數年前曾訪問台灣， 當時在中山堂欣賞國家電影中心舉辦的「百變導演郭南宏－ 六十年電影路」影展，感到印象深刻， 駐紐約台北文化中心進而促成合辦本次紐約老派功夫影展。

Subway Cinema指出，在香港邵氏和嘉禾兩強之下捧出李小龍、成龍、 洪金寶明星的70年代，台灣的郭南宏集導演、編劇、 製作人於一身，以小博大打出一片天。 郭南宏的作品雖製作成本不高，且往往在有限的時間內完成， 但也因為如此，作品呈現的是原汁原味的武打場面， 比起其他經過長時間拍攝的武俠電影，更顯得真實而引人入勝。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，在70到80年代間， 郭南宏《虎豹龍蛇鷹》與《雙馬連環》 曾經風靡紐約時代廣場周邊戲院， 至今美國仍有一群死忠的武俠電影迷。郭南宏獻身電影超過一甲子，因此推出此系列向百變名導致敬。

郭南宏出生於高雄，以作品多產、快速及創意聞名， 出身自台語影圈，曾為紅遍半邊天的歌星文夏量身打造台語歌舞劇《 台北之夜》，也在瓊瑤小說流行時拍了彩色國語片《明月幾時圓》。 武俠作《少林寺十八銅人》在1976年上映時，狂賣70多個國家 的版權，成為票房最成功、影響最大的一部功夫片。

2021紐約老派功夫影展－郭南宏導演回顧展

放映期間：即日起至12月13日

放映片單：《少林功夫》、《少林小子》、《師父出馬》、《 酒仙十八跌》、《迷拳三十六招》、《少林寺十八銅人》、《 雍正大破十八銅人》、《虎豹龍蛇鷹》、《雙馬連環》

活動網站：Subway Cinema、紐約動態影像博物館