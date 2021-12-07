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紐約老派功夫影展！致敬台灣名導郭南宏《少林寺十八銅人》多部經典輪番登場

2021紐約老派功夫影展由Subway Cinema主辦

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/07 12:25
2021紐約老派功夫影展將放映台灣導演郭南宏《少林寺十八銅人》共9部經典代表作。(圖擷取自活動官網)

2021紐約老派功夫影展將放映台灣導演郭南宏《少林寺十八銅人》共9部經典代表作。(圖擷取自活動官網)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021紐約老派功夫影展將放映台灣導演郭南宏《少林寺十八銅人》共9部經典代表作。

由Subway Cinema主辦的紐約老派功夫影展邁入第九屆，今年以台灣導演郭南宏（本名郭清池）為主題，自即日起在紐約動態影像博物館（Museum of the Moving Image）實體戲院和線上平台放映，呈現給熱愛功夫及武俠電影的美國觀眾。

Subway Cinema創辦人托帕羅維茲（Goran Topalovic）數年前曾訪問台灣，當時在中山堂欣賞國家電影中心舉辦的「百變導演郭南宏－六十年電影路」影展，感到印象深刻，駐紐約台北文化中心進而促成合辦本次紐約老派功夫影展。

Subway Cinema指出，在香港邵氏和嘉禾兩強之下捧出李小龍、成龍、洪金寶明星的70年代，台灣的郭南宏集導演、編劇、製作人於一身，以小博大打出一片天。郭南宏的作品雖製作成本不高，且往往在有限的時間內完成，但也因為如此，作品呈現的是原汁原味的武打場面，比起其他經過長時間拍攝的武俠電影，更顯得真實而引人入勝。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，在70到80年代間，郭南宏《虎豹龍蛇鷹》與《雙馬連環》曾經風靡紐約時代廣場周邊戲院，至今美國仍有一群死忠的武俠電影迷。郭南宏獻身電影超過一甲子，因此推出此系列向百變名導致敬。

郭南宏出生於高雄，以作品多產、快速及創意聞名，出身自台語影圈，曾為紅遍半邊天的歌星文夏量身打造台語歌舞劇《台北之夜》，也在瓊瑤小說流行時拍了彩色國語片《明月幾時圓》。武俠作《少林寺十八銅人》在1976年上映時，狂賣70多個國家的版權，成為票房最成功、影響最大的一部功夫片。

2021紐約老派功夫影展－郭南宏導演回顧展

放映期間：即日起至12月13日

放映片單：《少林功夫》、《少林小子》、《師父出馬》、《酒仙十八跌》、《迷拳三十六招》、《少林寺十八銅人》、《雍正大破十八銅人》、《虎豹龍蛇鷹》、《雙馬連環》

活動網站：Subway Cinema紐約動態影像博物館
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更新時間 : 2021-12-07 13:10 GMT+08:00

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