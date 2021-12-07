快訊！台中5名孟加拉籍船員確診　曾至梧棲、清水的全聯消費

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台中市清水區一處社區傳出有多人確診送醫，台中市衛生局今（7）日證實，5名確診者為境外移入個案，在登船工作前篩檢確診，目前都已就醫隔離，不過有個案確診前曾至全聯購物，環保局將針對已知公共場域進行環境清消。

台中市衛生局表示，今天新增5名個案皆為境外移入，為自新加坡入境的孟加拉籍船員，其中4名曾經打過1至2劑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也持有入境3日內陰性報告，入境後分別入住外縣市跟台中市的防疫旅館。

衛生局說，5人入境時和隔離期滿的篩檢皆為陰性，檢疫期滿後入住公司位於台中市清水區的租屋處，預計自台中港上船至彰濱工業區外海工作，公司依規定在上船前72小時安排採檢，6日晚間自費PCR篩檢呈現陽性，Ct值偏高，已送醫院隔離治療，檢體並送衛福部疾管署中區實驗室採驗。

衛生局接獲通知後，立即展開疫情調查，個案3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、5日曾至全聯清水鰲峰店購物，個案目前皆無症狀，外出時全程佩戴口罩。

據了解，這批外籍船員有19人，因有5人復陽確診，中區疾管局除了將另14人安置隔離外，也將重新採檢。

衛生局將持續釐清足跡與接觸史，並安排接駁司機採檢及自我健康監測，通知環保局針對已知公共場域進行環境清消。