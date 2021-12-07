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LINE Pay交易個資外洩逾13萬件　台灣7萬多用戶受影響

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/07 10:39
通訊軟體LINE旗下的手機行動支付LINE Pay驚爆交易個資外洩。（圖取自facebook.com/linepaytw）

通訊軟體LINE旗下的手機行動支付LINE Pay驚爆交易個資外洩。（圖取自facebook.com/linepaytw）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）通訊軟體LINE旗下的手機行動支付LINE Pay驚爆交易個資外洩，約13萬3484多件交易資訊一度被上傳到網路上公開，包含日本用戶5萬多件，以及台灣與泰國用戶8萬多件。

中央社、日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞、日本電視台等各媒體報導，從2020年12月26日到2021年4月2日期間，曾參加特定宣傳促銷活動的用戶的交易資料遭外洩，其中包含日本使用者5萬1543件、台灣為7萬1631件、泰國使用者1萬多件。這些外洩的資訊曾被存取11次。

外洩的資訊包括用戶的交易日期與金額、用戶與加盟店識別碼等，若加以解析，可得知用戶姓名等個資；不過沒有直接洩漏姓名、地址、電話、信用卡號碼、銀行帳戶等資訊。

用戶識別碼是LINE內部系統用於識別用戶的一連串數字編號，內部商店管理編號為LINE內部系統用於識別商店的一組號碼。行銷活動相關資訊可能包含活動名稱、交易日期、時間與金額。

報導指出，這些LINE Pay交易資訊會外洩，是因為今年9月12日集團公司員工進行點數調查時，誤將檔案上傳到軟體開發者使用的原始碼代管服務網站GitHub。而公司在11月24日公司內部監控業務中檢測到相關訊息，隨即在當天進行刪除，並於11月30日繼續追蹤後續狀況。

LINE Pay對此事道歉，表示誤上傳的檔案已經從網路上刪除，並已通知交易資訊遭外洩的用戶，目前未發現有用戶因此受害。

更新時間 : 2021-12-07 11:36 GMT+08:00

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