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美國正式外交抵制北京冬奧 國際奧委會：尊重

白宮發言人莎琪強調，政府仍將全力支持美國隊的運動員參賽，但不會為奧運的宣傳做貢獻。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/07 10:10
美國白宮於美東時間6日正式宣布外交抵制北京冬奧及帕運。（圖／ 中央社）

美國白宮於美東時間6日正式宣布外交抵制北京冬奧及帕運。（圖／ 中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）抵制北京冬奧會在國際聲浪不斷，華府於美東時間6日正式宣佈，將對北京冬奧及帕運進行「外交抵制」，國際奧委會表示，尊重各國政府的政治決定，中國則痛斥「種族滅絕」的指控是「世紀謊言和天大笑話」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於美東時間6日在例行簡報會上證實，「因中國在新疆進行種族滅絕、反人類罪以及其他侵犯人權的行為，拜登政府不會派任何外交或官方代表，參加2022年北京冬季奧運會和帕運會。」

莎琪強調，政府仍將全力支持美國隊的運動員參賽，但不會為奧運的宣傳做貢獻。

莎琪重申，面對中國在新疆令人震驚的侵犯人權行為與暴行，美國不能視而不見，她引述總統拜登（Joe Biden）對中國領導人習近平所說，「為人權挺身而出，是美國人的DNA」，說明美國將持續採取行動，在中國及其他地區促進人權。

國際奧委會（IOC）發布聲明回應，政府官員和外交官出席與否，純屬各國政府的政治決定，國際奧會基於政治中立態度，充分予以尊重。

聲明也指出，美國僅以「外交抵制」，表明奧運以及選手們的參與超越政治，對此國際奧會表示歡迎。

國際奧委會也提及，２日於聯合國大會通過「北京冬奧會奧林匹克休戰決議」，獲得173個會員國的支持。該項決議呼籲在冬奧會及帕運會舉行的前後各一週，應遵守休戰的傳統精神。

然而，這份休戰決議尚有20個成員國拒簽，包括美國、印度、澳洲、日本、英國、加拿大、土耳其等國，抗議中國在新疆、香港、乃至網球選手彭帥事件中人權不彰。

中國外交部發言人趙立堅6日回應人權指控，表示所謂新疆「種族滅絕」的世紀謊言和天大笑話，早已被事實和真相戳穿。趙立堅「以印第安原住民、弗洛伊德案為例，直指「『種族滅絕』的帽子給美國戴再合適不過」。
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