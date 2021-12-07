異位性皮膚炎是一種慢性病　一味食補當心越補越糟　台灣醫破解5大迷思

異位性皮膚炎是一種反覆發作的皮膚發炎性疾病。 異位性皮膚炎是一種反覆發作的皮膚發炎性疾病。

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）異位性皮膚炎是一種反覆發作的皮膚發炎性疾病，全台有近30萬名患者，但民眾普遍對於異膚存在許多錯誤觀念，例如「避免飲食過敏就好，不需積極治療」、「異膚需多加進補」等，醫師提醒，異膚是需要長期穩定用藥的慢性疾病，除了日常塗抹保濕乳液、維持居住環境清潔、避免濕熱環境，積極主動與醫師討論適合的治療方式更是重要，而食補會讓免疫系統如同「提油救火」越補越糟。

『那是一種無時無刻、無止境、難以言喻的燒灼疼痛，無法阻止抓撓、伴隨開放性傷口的痛楚，不斷的反覆循環，讓他深感無力！此外「流血、流湯」對於他來說一直是家常便飯。尤其當衣物緊黏傷口，每一次洗澡、運動後更衣都像「酷刑」般撕扯傷口與肌膚，尤其身體還會大面積滲出腥味極重的組織液，這也讓他因此陷入自卑、自閉與負面情緒。』患有中重度異位性皮膚炎的42歲黃先生描述自己從出生至今與「異膚」共存的深刻體會。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜教授指出，根據健保資料庫，全台有近30萬人罹患異位性皮膚炎，是國人常見的皮膚疾病。由於民眾普遍對於疾病不了解，常誤以為異膚「僅發生在孩童時期」與「單純皮膚過敏」。實際上，異位性皮膚炎不是單純的皮膚問題，是由遺傳與環境間複雜的交互作用，而觸發週期性的免疫反應失調的慢性疾病，患者易面臨「癢-抓-更癢」的惡性循環。

朱家瑜說明，部份患者病情延續到青少年與成人，10歲以上有高達37％屬於中度與重度患者，他們一年會面臨三、四次的嚴重發作，一次就持續好幾個月。因為無法治癒，需終生用藥控制，長期跟疾病抗戰。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師賴柏如醫師解釋，異位性皮膚炎的治療主要依「皮膚屏障缺損」與「免疫系統不正常活化」的嚴重程度分為三階段治療。第一階段是重要的基礎保養和患者衛教，以保濕劑為主，維持皮膚保水度，輕度病患若有局部病灶可採用類固醇藥膏，同時也可使用口服抗組織胺舒緩癢感。

然而，若反應不佳，或者為中度患者對第一階段的治療進步有限，第二階段可加上局部免疫調節藥膏、照光治療、短期口服類固醇等治療方式。若發炎症狀持續惡化，甚至為重度患者，第三階段則使用口服免疫調節劑，但可能造成肝、腎等較大負擔，需定期抽血追蹤肝腎功能和血球數量。

賴柏如指出，過去廿年的傳統治療僅可改善3至4成的皮膚症狀，但對中重度患者最在意且難忍的「搔癢」，則無法有效緩解。此外，口服類固醇及免疫調節劑對免疫系統產生全面性作用，可能產生白內障、青光眼、肝腎功能異常等副作用，或提高感染風險。患者逕自停藥恐面臨嚴重的發炎反撲。傳統治療的局限讓中重度病患禁錮於「惡化-用藥-再惡化」的無限循環，許多人因此絕望喪志而放棄治療。

隨著醫藥界對異位性皮膚炎的致病機轉更佳瞭解，找到致病的特定細胞激素並積極研發創新療法，異位性皮膚炎治療進入有效止癢與病灶「清零」時代。除了上市數年的生物製劑，政府今年也核准兩款口服標靶小分子藥物，為中重度異膚炎病患帶更專注、快速、有效且長期穩定控制的治療新選擇。

賴柏如表示，新的治療選擇可幫助青少年與成人病患快速緩解最惱人的搔癢感，並能在用藥12至16週大幅減少皮膚症狀，逐漸邁向病灶「清零」的肌膚與新生活。

賴柏如說，根據臨床經驗，採用新一代口服標靶小分子藥物的病患，用藥1至2週內可大幅改善癢感，將近8成患者成功改善75%皮膚症狀、6成達到症狀幾乎完全清除，尤其對於頭頸部症狀亦有良好改善。相較針劑型僅半數病患達75%皮膚症狀緩解、3成8達幾乎完全清除，可謂突破性的進展。

另外，為減緩病患長期心裡壓力，異位性皮膚炎病友協會彙整「國人常見五大異膚迷思」，呼籲民眾正確認識異位性皮膚炎，希望民眾給予患者多一點同理、少一些異樣眼光，中重度異位性皮膚炎病友與家人應正向、勇敢面對治療，除了日常塗抹保濕乳液、維持居住環境清潔、避免濕熱環境，積極主動與醫師討論適合的治療方式更是重要。