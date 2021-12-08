〈時評〉英國放手巴貝多的典範

英國王儲查爾斯（左, 著西裝者）, 11月30日出席巴貝多女總統Dame Sandra Mason（坐者）就職典禮, 並且致詞 (圖/美聯... 英國王儲查爾斯（左, 著西裝者）, 11月30日出席巴貝多女總統Dame Sandra Mason（坐者）就職典禮, 並且致詞 (圖/美聯社）

位於加勒比海與大西洋邊界上的巴貝多，於11月30日正式宣布移 除英國女王伊麗莎白二世為巴貝多國家元首的身分， 成為全球最新出爐的共和國！

巴貝多在醞釀改制共和期間，英國沒有瘋狂叫囂「 巴貝多是大英國協神聖領土不可分割的一部分」、 沒有文攻武嚇巴貝多「一切後果自行負責」！相反的， 被下架的英女王，還對新誕生的巴貝多共和國獻上「 衷心祝福該國幸福、和平、繁榮」； 參與巴貝多脫英儀式的英國王儲查理， 更在演說中承認英國殖民是巴貝多「最黑暗的過去」。

這樣的場景，讓人揪然動容、感慨系之！

首先，殖民者在被殖民者面前，對過去的黯黑歷史坦然認錯， 而非逃避，甚至於文過飾非，這是強者、勇士而非弱者、 懦夫的行為！

其次，今後英國與巴貝多是重塑交往關係，還是完全分道揚鑣， 主動權似乎端看28.7萬巴貝多人的意願，而非操諸6657萬英 國人手裡！脫離文明英國的巴貝多， 是否諷刺地反倒更靠攏野蠻中國，當然只能看巴貝多自己的造化！ 不過，不管如何，從殖民者與被殖民者不能好聚、 至少也能好散的這一幕看， 讓世人見證到風光不再的日不落國的紳士風度， 也讓世人看到何謂文明！

第三，巴貝多的和平脫英當然不是孤例。 印度洋島國模里西斯一九九二年宣布成為共和政體、 移除英國女王國家元首地位時，也是圓滿落幕。

還有，根據英國與大清帝國簽訂的《展拓香港界址專條》， 大清同意從1898年7月1日起， 將九龍半島界限街以北直至深圳河的新界地域以及235 個島嶼租借給英國，為期99 年；租借期未滿，英國與中國已先於1984年的《中英聯合聲明》 安排相關細節，確定香港、九龍都會在1997年與新界一起回歸中 國。

1997年7月1日，時間一到，英國二話不說，將香港、九龍、 新界雙手奉還中國，充分展現文明國家對條約、協議的尊重！

最後，殖民者英國，跟被殖民者和平分手、獻上祝福， 並認錯往日的殖民統治；跟大清簽訂的租地契約，即使改朝換代了， 租約到期，英國還是實踐諾言。那像中國：《中英聯合聲明》 裡白紙黑字答應香港人的「一國兩制」五十年不變，才23年就「 回歸」一國一制了！連跟它根本不在同一屋簷下生活的台灣， 都想霸王硬上弓！

文明紳士的英國與野蠻流氓的中國，氣質、視野、風度、高度， 真的差很大！

（作者為新竹教育大學退休副教授）