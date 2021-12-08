〈時評〉英國放手巴貝多的典範

位於加勒比海與大西洋邊界上的巴貝多，於11月30日正式宣布移除英國女王伊麗莎白二世為巴貝多國家元首的身分，成為全球最新出爐的共和國！
巴貝多在醞釀改制共和期間，英國沒有瘋狂叫囂「巴貝多是大英國協神聖領土不可分割的一部分」、沒有文攻武嚇巴貝多「一切後果自行負責」！相反的，被下架的英女王，還對新誕生的巴貝多共和國獻上「衷心祝福該國幸福、和平、繁榮」；參與巴貝多脫英儀式的英國王儲查理，更在演說中承認英國殖民是巴貝多「最黑暗的過去」。
這樣的場景，讓人揪然動容、感慨系之！
首先，殖民者在被殖民者面前，對過去的黯黑歷史坦然認錯，而非逃避，甚至於文過飾非，這是強者、勇士而非弱者、懦夫的行為！
其次，今後英國與巴貝多是重塑交往關係，還是完全分道揚鑣，主動權似乎端看28.7萬巴貝多人的意願，而非操諸6657萬英國人手裡！脫離文明英國的巴貝多，是否諷刺地反倒更靠攏野蠻中國，當然只能看巴貝多自己的造化！不過，不管如何，從殖民者與被殖民者不能好聚、至少也能好散的這一幕看，讓世人見證到風光不再的日不落國的紳士風度，也讓世人看到何謂文明！
第三，巴貝多的和平脫英當然不是孤例。印度洋島國模里西斯一九九二年宣布成為共和政體、移除英國女王國家元首地位時，也是圓滿落幕。
還有，根據英國與大清帝國簽訂的《展拓香港界址專條》，大清同意從1898年7月1日起，將九龍半島界限街以北直至深圳河的新界地域以及235 個島嶼租借給英國，為期99 年；租借期未滿，英國與中國已先於1984年的《中英聯合聲明》安排相關細節，確定香港、九龍都會在1997年與新界一起回歸中國。
1997年7月1日，時間一到，英國二話不說，將香港、九龍、新界雙手奉還中國，充分展現文明國家對條約、協議的尊重！
最後，殖民者英國，跟被殖民者和平分手、獻上祝福，並認錯往日的殖民統治；跟大清簽訂的租地契約，即使改朝換代了，租約到期，英國還是實踐諾言。那像中國：《中英聯合聲明》裡白紙黑字答應香港人的「一國兩制」五十年不變，才23年就「回歸」一國一制了！連跟它根本不在同一屋簷下生活的台灣，都想霸王硬上弓！
文明紳士的英國與野蠻流氓的中國，氣質、視野、風度、高度，真的差很大！
（作者為新竹教育大學退休副教授）