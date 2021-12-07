LINE TV最新實境秀《極島森林》解鎖台灣秘境　男神陳柏霖旅伴超萌柴犬熱愛冒險

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)LINE TV最新原創實境節目《極島森林》找來男神陳柏霖搭檔旅伴柴犬Afuri，前往台灣秘境展開一個月的生態之旅解鎖神秘傳說。

《極島森林》為新型態探索類節目， 由陳柏霖深入台灣森林與村莊部落，體驗野外紮營， 與在地居民相互協作，並透過線索尋找大地的醫生， 親手還原土地面貌。陳柏霖將帶領好友解鎖各地神秘傳說，他希望保有初見時的美好， 錄影前未做特別的準備，甚至連行程都沒過問，「 想直接去認識與感受這次沒有設計過的相遇。」

談及參加節目的契機，陳柏霖說：「這幾十年來去過世界許多角落， 卻對這片土地很陌生，所以收到節目的邀請就欣然答應。」 他對節目的想像是「探索與分享」，「我不是露營或森林知識達人， 期待當觀眾的眼睛，介紹給觀眾連我都不知道的事情， 重點是希望很酷很好玩。」

被問及有無做過最冒險的事情，陳柏霖直言：「下一件事情（ 參加極島森林），因為未知。」不過隨遇而安的他， 坦然表示沒特別做什麼準備，「硬體設備準備的蠻齊全， 其他的就順其自然。」甚至連行程都沒有過問，「 完全沒有問節目組要去哪裡， 想直接去認識與感受這次沒有設計過的相遇。」

陳柏霖透露，他過去有戶外露營的經驗，但純粹是輔助角色，「 這次我會主動邀請朋友和我一起， 我也期待著自己會是怎麼樣的角色， 希望這段旅程也成為未來我想分享以及訴說的故事。」 但野外生活可能遇到沒有水、蟲類多的問題，坦言確實會擔心。

陳柏霖形容自己「雖然保守但不怕冒險，甚至是熱愛冒險， 非常矛盾，常在心中產生無限衝突。」至於哪個特質適合探險？ 他則說：「好奇心吧，其實表演也是， 透過你不熟悉的角色來說故事，在想像與成為的同時， 都是一種探索與冒險。而在現實生活中，也想知道每一次的旅程， 會照映出怎麼樣的自己。」而在這次探索旅程中， 他也期待會看到什麼樣的自己。

《極島森林》預計明年(2022)播出。



《極島森林》預計明年播出，日前舉行開鏡儀式， 巧克科技新媒體暨LINE TV執行長陳立人、陳柏霖及製作團隊一同上香祈福， 宣布開機。(圖/Line TV提供)