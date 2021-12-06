都是台灣的錯？ 索羅門總理甩鍋 「台灣代理人」煽動暴亂

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）索羅門群島上月爆發動亂，要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台，反對陣營隨後在國會發起不信任案，今（6）日表決並未通過，而蘇嘉瓦瑞在辯論中直批「台灣代理人」策動示威活動，我外交部予以嚴正駁斥。

根據美聯社，由瓦爾（Matthew Wale）率領的反對派，在辯論中指控蘇嘉瓦瑞欺瞞人民、掠奪國家資源、利用中國金援鞏固政權。蘇嘉瓦瑞則花了一個半小時的時間辯稱自己並無失職，並怒道不會對「邪惡勢力」或「台灣代理人」（Taiwan’s agents）屈從。

路透報導，蘇嘉瓦瑞表示絕不會在「台灣代理人」的要求下辭職。「要我下台、發起不信任案動議的人，簡直就是想搞政變。」

本次不信任案以執政聯盟的32票反對、反對陣營15票贊成、2票棄權，予以否決，讓蘇嘉瓦瑞逃過一劫。

對於蘇嘉瓦瑞將首都動盪甩鍋台灣策動，我外交部今日嚴正斥其為不實指控。外交部表示，其個人施政不力招惹民怨，卻嫁禍至台灣政府及對台友好的民主派人士，外交部對其不負責任的言行表達遺憾，予以譴責。

蘇嘉瓦瑞2019年上任後，即與台灣斷交，轉而投入中國的懷抱，這讓親台的馬萊塔省（Malaita Province）大為光火。省長蘇達尼（Daniel Suidani）3日表示，索羅門群島與台灣共享民主價值，應站在同一陣線。

蘇嘉瓦瑞則稱，中國是經濟強權，才會決定與其建交，地方意欲與他國建立外交關係，是不合法的行徑。

11月的反政府運動，從和平示威演變成暴動，凸顯了各區域長期以來的分歧、民不聊生，以及對於政府向北京靠攏衍生的憂慮。在蘇嘉瓦瑞政府請求下，澳洲、巴布亞紐幾內亞、斐濟、紐西蘭紛紛派軍警前往協助維持秩序。情勢不穩，首都荷尼阿拉（Honiara）許多商家依舊大門緊閉，深怕國會投票結果一出，再掀暴動。