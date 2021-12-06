Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

本次的最佳遊戲APP為《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《MARVEL 未來革命》、《Myst》、《Space Marshals 3》以及《‎Among US》。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2021/12/06 18:57
蘋果App Store年度最佳榜單出爐。（圖/蘋果官網）

蘋果App Store年度最佳榜單出爐。（圖/蘋果官網）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）蘋果每年都會公布年度最佳應用程式（APP），而今年入榜者包含兒童遊戲、英雄聯盟手遊、模板設計及交友軟體等，從手機、平板到筆電都可使用，為不同載具提供非凡體驗。

根據蘋果官網2日公布的2021 年App Store Award獲獎者，有15款APP和遊戲入榜，透過這幾款APP，能夠幫助使用者發掘熱情、探索創意、結識新朋友、獲得新體驗並享受樂趣。

獲選為年度最佳APP的軟體包含《Toca Life World》，這是一款以兒童角度出發的遊戲，可以激發使用者發揮創意與想像力，打造一個屬於自己的世界。全球下載量目前已超過2億人次，人氣爆表。

再來是，體育影片平台《DAZN》，上面有各地體育文化的精選，一個月15元美金的月費就可以看到全球不同的運動直播或影片，在Apple TV 上也可以觀看。

在創作上，《LumaFusion》和《Canva》都可以作為極佳的設計工具，前者為影片剪輯軟體，在iPad上能順暢使用，後者則提供簡潔的設計工具與模板，讓使用者能輕鬆進行平面設計。

另外一個榜上有名的工具APP《Craft》，則可以協助使用者創建不同文件、筆記，並製作出精美的內容。

遊戲部分，本次的最佳APP為《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《MARVEL 未來革命》、《Myst》、《Space Marshals 3》以及 Apple Arcade 的《‎FANTASIAN》，這幾款遊戲都具備精緻的畫面，以及豐富的故事情節，讓各個年齡層的玩家都能享受極佳的遊戲體驗。

外國版「狼人殺」《‎Among US》也是熱門遊戲的焦點，在上面，玩家可以透過溝通、團隊合作來進行遊玩，是一款非常適合疫情期間人們的互相維繫彼此關係的遊戲。

至於Apple Watch，本次則由《Carrot Weather》成為最佳應用程式，這是一款天氣預報軟體，其中有「毒蛇」機器人會以詼諧的語氣報導天氣，兼具娛樂與實用。

其餘像是約會交友軟體《Bumble》、女性成長軟體《Peanut》以及專門列出黑人經營餐廳資訊的《EatOkra》，也成為今年度的蘋果前15個最佳應用程式。

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

最佳APP《Toca Life World》。（圖/Apple官網）

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

《LumaFusion》和《Canva》。（圖/Apple官網）

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

最佳遊戲APP。（圖/Apple官網）

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

約會交友軟體《Bumble》、女性成長軟體《Peanut》。（圖/Apple官網）
Apple Store
APP
應用程式

相關新聞

懶人包！300萬份600元「藝FUN券」4次抽籤　9月22日開放首波數位登記
懶人包！300萬份600元「藝FUN券」4次抽籤　9月22日開放首波數位登記
2021/09/17 15:16
唐鳳又出手！ 疫苗接種預約平台整合「健保快易通」
唐鳳又出手！ 疫苗接種預約平台整合「健保快易通」
2021/05/31 17:43
鐵路安全升級！臺鐵建置軌道巡檢APP
鐵路安全升級！臺鐵建置軌道巡檢APP
2021/05/25 16:13
肺炎採檢結果快速看 22日起健保快易通APP線上查
肺炎採檢結果快速看 22日起健保快易通APP線上查
2021/05/21 21:16
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
2021/05/14 17:10

更新時間 : 2021-12-06 20:17 GMT+08:00

最受歡迎

打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議
打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議