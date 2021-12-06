果迷必載！蘋果2021年度最佳APP出爐 15款超好用軟體一次看

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）蘋果每年都會公布年度最佳應用程式（APP），而今年入榜者包含兒童遊戲、英雄聯盟手遊、模板設計及交友軟體等，從手機、平板到筆電都可使用，為不同載具提供非凡體驗。

根據蘋果官網2日公布的2021 年App Store Award獲獎者，有15款APP和遊戲入榜，透過這幾款APP，能夠幫助使用者發掘熱情、探索創意、結識新朋友、獲得新體驗並享受樂趣。

獲選為年度最佳APP的軟體包含《Toca Life World》，這是一款以兒童角度出發的遊戲，可以激發使用者發揮創意與想像力，打造一個屬於自己的世界。全球下載量目前已超過2億人次，人氣爆表。

再來是，體育影片平台《DAZN》，上面有各地體育文化的精選，一個月15元美金的月費就可以看到全球不同的運動直播或影片，在Apple TV 上也可以觀看。

在創作上，《LumaFusion》和《Canva》都可以作為極佳的設計工具，前者為影片剪輯軟體，在iPad上能順暢使用，後者則提供簡潔的設計工具與模板，讓使用者能輕鬆進行平面設計。

另外一個榜上有名的工具APP《Craft》，則可以協助使用者創建不同文件、筆記，並製作出精美的內容。

遊戲部分，本次的最佳APP為《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《MARVEL 未來革命》、《Myst》、《Space Marshals 3》以及 Apple Arcade 的《‎FANTASIAN》，這幾款遊戲都具備精緻的畫面，以及豐富的故事情節，讓各個年齡層的玩家都能享受極佳的遊戲體驗。

外國版「狼人殺」《‎Among US》也是熱門遊戲的焦點，在上面，玩家可以透過溝通、團隊合作來進行遊玩，是一款非常適合疫情期間人們的互相維繫彼此關係的遊戲。

至於Apple Watch，本次則由《Carrot Weather》成為最佳應用程式，這是一款天氣預報軟體，其中有「毒蛇」機器人會以詼諧的語氣報導天氣，兼具娛樂與實用。

其餘像是約會交友軟體《Bumble》、女性成長軟體《Peanut》以及專門列出黑人經營餐廳資訊的《EatOkra》，也成為今年度的蘋果前15個最佳應用程式。

最佳APP《Toca Life World》。（圖/Apple官網）

《LumaFusion》和《Canva》。（圖/Apple官網）

最佳遊戲APP。（圖/Apple官網）

約會交友軟體《Bumble》、女性成長軟體《Peanut》。（圖/Apple官網）