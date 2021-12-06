台斯跨部會經濟合作諮商會議 葛力克：斯洛伐克支持台灣

第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議開幕典禮6日登場，斯洛伐克經濟部政務次長佳雷克（Karol Galek）以中、英語喊話，「斯洛伐克支持台灣... 第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議開幕典禮6日登場，斯洛伐克經濟部政務次長佳雷克（Karol Galek）以中、英語喊話，「斯洛伐克支持台灣」（Slovakia supports Taiwan）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）首屆台斯跨部會經濟合作諮商會議開幕式今（6）日登場，國發會主委龔明鑫盼雙方在經貿領域深化合作，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克則以中、英文喊話，「斯洛伐克支持台灣」，展現雙邊友好關係。

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）昨（5）日下午大陣仗率領43人訪團抵台，涵蓋斯國官、研、產、學界代表，並於今日在南港為「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」揭幕。

10月曾率台考察團訪斯國的台灣國發會主委龔明鑫在致詞中表示，台、斯雙方同為自由民主夥伴，雙邊從2003年互設代表處以來，簽署避免雙重課稅、科技合作、電子化政府、關務合作、免試換發駕照、航空運輸服務、經濟合作發展、打工度假等多項協議。

此外，雙方投資貿易額也快速增加，目前台灣對斯國投資為歐盟國家第二多，高達5億歐元，在斯國創造3000個就業機會，台企在訪斯著後也有意擴大投資。龔明鑫盼在10月簽署的7項MOU基礎上，兩國討論更深入且廣泛。

外交部政務次長田中光表示，樂見台斯會議在貿易、技術、教育、旅遊等領域合作能更加深化。

經濟部政務次長陳正祺歡迎斯國官員到訪，望透過投資商機論壇、B2B（企業對企業）商業洽談會等，雙方經濟發展能進一步深化。

斯國外交部經濟合作總司長季絲季絲感性的表示，斯洛伐克不會忘記台灣在去年歐洲飽受疫情之苦時所給予的幫助，本次會議也替合作開啟新方式；

葛力克則盛讚台灣是成功典範，具有經濟潛力，非常高興雙方成為經濟夥伴，並用中、英語強調，斯洛伐克支持台灣（Slovakia supports Taiwan）。