Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

臺灣精緻飲食文化抬頭！馬鈴薯新品種 台農4號適合各種料理

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/06 17:42
台農4號。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供)

台農4號。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供)

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)馬鈴薯為國際上重要的蔬菜項目，除鮮食外，尚有薯片、薯條等加工需求，用途多元廣泛。行政院農業委員會農業試驗所研發馬鈴薯新品種「台農4號」，該品種適合常溫儲藏，不容易發芽，加上加工或鮮食品質俱佳，具多方的優點，提供消費者新選擇。

農業試驗所表示，依據2020年進口資料顯示，臺灣每年進口約2.5萬噸鮮食用馬鈴薯、進口值約新台幣5.8億元，進口加工用馬鈴薯約10萬公噸、進口值超過50億元。近年國內馬鈴薯栽培面積約2,600公頃，產量為5.3萬公噸，國產馬鈴薯一年一收，產量尚不敷全年需求。

目前鮮食品種以「克尼伯」為主，外觀形狀佳，但澱粉含量低，薯片產率較低；加工品種主要為「大西洋」，非常適合薯片加工，但燉煮容易糊化，不適合鮮食。為培育兼具加工與鮮食用之品種，農試所嘉義分所自2013年起，以加工特性優良的品種大西洋作為親本，與高產、鮮食特性優良的品系雜交，經多年培育，選獲兼具加工與鮮食特性之馬鈴薯新品種台農4號。

農業試驗所指出，「台農4號」乾物重含量高且外型佳，兼具鮮食及加工需求，製作薯片時，口感紮實酥脆，不會褐化，加工品質優良，可以得到較目前主要栽培品種「克尼伯」增加10%的薯片產率；作為鮮食利用時，長時間燉煮薯塊，外觀維持完整不會軟爛糊化，口感鬆軟好吃，適用於各種料理烹煮方式。

農試所說明，馬鈴薯台農4號種植到採收期約為110天，薯形為短卵形，芽眼淺，外皮淺黃色，薯肉為乳白色，外觀佳，薯球大小均勻，中大薯比例可達70%以上，商品利用價值高。台農4號薯球乾物含量達22%以上，尤其製作薯片時，產出率較克尼伯品種高出約10%，對於薯片加工業者能節省原料費用支出，農民也能契作供應，穩定收益。

該所進一步說明，台農4號薯球還原醣含量低，加工油炸後不會褐化，製成的薯片口感酥脆紮實，香味十足，且薯球儲藏性好，在常溫儲藏條件下，發芽時間較克尼伯品種約晚2周，可有效減少因發芽而丟棄浪費之食材。另外，經感官品評試驗，使用台農4號製作咖哩及燉肉等家常馬鈴薯料理，薯塊鬆軟口感佳，多次回鍋燉煮也不易軟爛糊化，馬鈴薯風味特別濃郁，非常適合各種烹調料理方式。

臺灣精緻飲食文化抬頭！馬鈴薯新品種 台農4號適合各種料理

台農4號適用於各種料理烹煮方式。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供)
農業試驗所
馬鈴薯

相關新聞

支持台灣農業　農試所「尋味台灣」為七大族群打造機能食譜
支持台灣農業　農試所「尋味台灣」為七大族群打造機能食譜
2019/03/19 17:30
「雅美萬代蘭」 農業試驗所成功研發新品種！
「雅美萬代蘭」 農業試驗所成功研發新品種！
2018/08/06 11:23
地瓜 洋蔥發芽有毒？到底發芽的根莖類能吃嗎？
地瓜 洋蔥發芽有毒？到底發芽的根莖類能吃嗎？
2017/04/27 12:00

更新時間 : 2021-12-06 18:46 GMT+08:00

最受歡迎

「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議
打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議