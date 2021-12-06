臺灣精緻飲食文化抬頭！馬鈴薯新品種 台農4號適合各種料理

台農4號。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供) 台農4號。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供)

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)馬鈴薯為國際上重要的蔬菜項目，除鮮食外， 尚有薯片、薯條等加工需求，用途多元廣泛。行政院農業委員會農業試驗所研發馬鈴薯新品種「台農4號」，該品種適合常溫儲藏，不容易發芽，加上加工或鮮食品質俱佳，具多方的優點， 提供消費者新選擇。

農業試驗所表示，依據2020年進口資料顯 示，臺灣每年進口約2.5萬噸鮮食用馬鈴薯、進口值約新台幣5. 8億元，進口加工用馬鈴薯約10萬公噸、進口值超過50億元。 近年國內馬鈴薯栽培面積約2,600公頃，產量為5.3萬公噸， 國產馬鈴薯一年一收，產量尚不敷全年需求。

目前鮮食品種以「 克尼伯」為主，外觀形狀佳，但澱粉含量低，薯片產率較低； 加工品種主要為「大西洋」，非常適合薯片加工，但燉煮容易糊化， 不適合鮮食。為培育兼具加工與鮮食用之品種， 農試所嘉義分所自2013年起，以加工特性優良的品種大西洋作 為親本，與高產、鮮食特性優良的品系雜交，經多年培育， 選獲兼具加工與鮮食特性之馬鈴薯新品種台農4號。

農業試驗所指出，「台農4號」乾物重含量高且外型佳，兼具鮮食及加工需求，製作薯片時， 口感紮實酥脆，不會褐化，加工品質優良， 可以得到較目前主要栽培品種「克尼伯」增加10%的薯片產率； 作為鮮食利用時，長時間燉煮薯塊，外觀維持完整不會軟爛糊化， 口感鬆軟好吃，適用於各種料理烹煮方式。

農試所說明，馬鈴薯台農4號種植到採收期約為110天， 薯形為短卵形，芽眼淺，外皮淺黃色，薯肉為乳白色，外觀佳， 薯球大小均勻，中大薯比例可達70%以上，商品利用價值高。台農 4號薯球乾物含量達22%以上，尤其製作薯片時， 產出率較克尼伯品種高出約10%， 對於薯片加工業者能節省原料費用支出，農民也能契作供應， 穩定收益。

該所進一步說明，台農4號薯球還原醣含量低， 加工油炸後不會褐化，製成的薯片口感酥脆紮實，香味十足， 且薯球儲藏性好，在常溫儲藏條件下，發芽時間較克尼伯品種約晚2 周，可有效減少因發芽而丟棄浪費之食材。另外，經感官品評試驗， 使用台農4號製作咖哩及燉肉等家常馬鈴薯料理，薯塊鬆軟口感佳， 多次回鍋燉煮也不易軟爛糊化，馬鈴薯風味特別濃郁， 非常適合各種烹調料理方式。

台農4號適用於各種料理烹煮方式。(照片由行政院農業委員會農業試驗所提供)