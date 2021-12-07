〈財經主筆室〉台灣人口「負成長」房價為何不跌？ 家庭人口結構改變是元兇之一

台灣人口已進入「生不如死」的人口負成長階段， 但去年底全台空屋率為9.96%，卻創下有統計以來新低， 空屋率不升反降的關鍵，可能是兩代不同堂而造成房市需求大增， 也就是說，台灣家庭結構的改變，不但去化了房市新增的供給量， 也造成全台空屋率的降低， 這也是為何人口減少但房市卻不跌價的原因之一。

據內政部統計，截至今年10月底的台灣人口數為2,341萬3, 879人，與去年同期比較減少15萬2,592人， 戶籍登記的總戶數為900萬4,383戶，與去年同期比較卻增加 8萬645戶。意即，台灣人口正在逐年減少， 但戶籍數目卻逆勢增加之中，至今年9月底，戶籍總數就已突破90 0萬戶大關，已經創下歷年新高紀錄。

再以去年底的戶數結構來看，1人家戶304萬1,975戶為最多 ，其次為2人家戶的183萬3,256戶、3人家戶的161萬9 ,929戶、4人家戶的129萬8,969戶，而5人及6人家戶 以上的戶數，早就已跌破百萬戶以下，分別為59萬2,634戶及 54萬6,523戶，過去所謂三代同堂的情況， 目前的確已算是少數家庭裡才會存在。

從民國99至109年，過去10年間成長最為快速的就是1人家戶 數，99年底的1人家戶數只有228萬4,980戶，10年來總 計增加達75萬6,995戶，造成這種結果， 應該與台灣人的壽命延長、人口老化， 以及年輕人不婚情況有相當大的關係，而家庭結構的改變， 似乎也造成台灣人口減少、房價卻不跌反而逆勢上漲的現象。

根據內政部日前公布的「109年簡易生命表」，台灣人平均壽命為 81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲， 皆創歷年新高，從民國99年的79.2歲增至109年81.3歲 ，顯示台灣人的確越來越長壽，與全球平壽命相比較， 全球男性平均壽命為70.2歲、女性75.0歲，台灣男、 女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲， 顯然在全球各地來說，台灣的確是個相當適宜居住的環境，不過， 在亞洲地區，台灣人的壽命仍低於日本、南韓及新加坡等3個國家。

台灣人平均壽命若以地區來看，直轄市中以台北市84.1歲最高， 其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、 女性平均壽命也是台北市最高，但有自北而南遞減的情形， 其餘縣市平均壽命部分，新竹市81.7歲最高，台東縣76.5歲 最低。

值得注意的是，雖然花東被國人認為相當適宜居住首選地區， 但東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、 花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距為4.8歲、3.9歲， 雖然目前沒有任何研究說明出現這種象的原因， 但地處較偏遠的花東地區， 醫療設備遠不如城市來得完善應該是原因之一。

少子化及高齡化對於鄉鎮等郊區的影響， 恐怕還不只是醫療及照護問題。勞動人口大減， 不但會使得醫護及照護人員奇缺， 各行各業能夠提供服務的人口也大減， 未來大都市與鄉鎮之間的樣貌將會「天差地別」。整體來說， 受惠於各項資源眾多及便利，不論是想要求職的青壯族群， 或是高齡退休人士為了醫療便利性，通通會擠往大城市。

未來台灣房價是漲、是跌？台灣房價在面臨少子化的影響之下， 終究仍難逃空屋率會提高、房價下跌的局面，但應該不會齊跌， 城市與鄉鎮郊區的房價差距應該會越差越大， 國內房價到底會不會因為少子化而下跌？未來要不要買房？ 如果一定要買，又該買在哪裡？ 針對人口高齡化及少子化帶來的問題，以及對城鄉之間的影響為何？ 買房前可能得多了解及研究才行。