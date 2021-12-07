〈財經主筆室〉台灣人口「負成長」房價為何不跌？ 家庭人口結構改變是元兇之一

台灣人口已進入「生不如死」的人口負成長階段，但去年底全台空屋率為9.96%，卻創下有統計以來新低，空屋率不升反降的關鍵，可能是兩代不同堂而造成房市需求大增，也就是說，台灣家庭結構的改變，不但去化了房市新增的供給量，也造成全台空屋率的降低，這也是為何人口減少但房市卻不跌價的原因之一。
據內政部統計，截至今年10月底的台灣人口數為2,341萬3,879人，與去年同期比較減少15萬2,592人，戶籍登記的總戶數為900萬4,383戶，與去年同期比較卻增加8萬645戶。意即，台灣人口正在逐年減少，但戶籍數目卻逆勢增加之中，至今年9月底，戶籍總數就已突破900萬戶大關，已經創下歷年新高紀錄。
再以去年底的戶數結構來看，1人家戶304萬1,975戶為最多，其次為2人家戶的183萬3,256戶、3人家戶的161萬9,929戶、4人家戶的129萬8,969戶，而5人及6人家戶以上的戶數，早就已跌破百萬戶以下，分別為59萬2,634戶及54萬6,523戶，過去所謂三代同堂的情況，目前的確已算是少數家庭裡才會存在。
從民國99至109年，過去10年間成長最為快速的就是1人家戶數，99年底的1人家戶數只有228萬4,980戶，10年來總計增加達75萬6,995戶，造成這種結果，應該與台灣人的壽命延長、人口老化，以及年輕人不婚情況有相當大的關係，而家庭結構的改變，似乎也造成台灣人口減少、房價卻不跌反而逆勢上漲的現象。
根據內政部日前公布的「109年簡易生命表」，台灣人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，從民國99年的79.2歲增至109年81.3歲，顯示台灣人的確越來越長壽，與全球平壽命相比較，全球男性平均壽命為70.2歲、女性75.0歲，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲，顯然在全球各地來說，台灣的確是個相當適宜居住的環境，不過，在亞洲地區，台灣人的壽命仍低於日本、南韓及新加坡等3個國家。
台灣人平均壽命若以地區來看，直轄市中以台北市84.1歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命也是台北市最高，但有自北而南遞減的情形，其餘縣市平均壽命部分，新竹市81.7歲最高，台東縣76.5歲最低。
值得注意的是，雖然花東被國人認為相當適宜居住首選地區，但東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距為4.8歲、3.9歲，雖然目前沒有任何研究說明出現這種象的原因，但地處較偏遠的花東地區，醫療設備遠不如城市來得完善應該是原因之一。
少子化及高齡化對於鄉鎮等郊區的影響，恐怕還不只是醫療及照護問題。勞動人口大減，不但會使得醫護及照護人員奇缺，各行各業能夠提供服務的人口也大減，未來大都市與鄉鎮之間的樣貌將會「天差地別」。整體來說，受惠於各項資源眾多及便利，不論是想要求職的青壯族群，或是高齡退休人士為了醫療便利性，通通會擠往大城市。
未來台灣房價是漲、是跌？台灣房價在面臨少子化的影響之下，終究仍難逃空屋率會提高、房價下跌的局面，但應該不會齊跌，城市與鄉鎮郊區的房價差距應該會越差越大，國內房價到底會不會因為少子化而下跌？未來要不要買房？如果一定要買，又該買在哪裡？針對人口高齡化及少子化帶來的問題，以及對城鄉之間的影響為何？買房前可能得多了解及研究才行。