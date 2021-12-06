台灣肯德基12/7起漲價！主餐類漲3至10元、蛋撻漲4元

台灣肯德基宣布，12/7起調整部分餐點售價，調幅2至10元。(肯德基官網) 台灣肯德基宣布，12/7起調整部分餐點售價，調幅2至10元。(肯德基官網)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）又一間連鎖速食宣布喊漲，台灣肯德基正式宣布，將於明（7）日起調整部分餐點售價，調幅2至10元，深受消費者喜愛的原味蛋撻更一次漲４元。另一方面，為感謝長久以來的消費者支持，推出「年終感恩祭，雞嗑享回饋」，超值優惠最低達5折；預訂快取點餐優惠加1元享多一件；外帶、外送、點餐車道、PK隨饗券皆有優惠。

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肯德基表示，主餐類產品共調整13個品項售價，單點價格調整區間為3～10元、個人套餐類產品售價調幅5～10元；甜點、點心類單點調整區間為2～5元。此外，超過半數產品價格維持不變。

本次調漲的商品包括：炸雞類產品單點調升5元，套餐與XL套餐調幅10元；台酒花雕紙包雞單點、套餐與XL套餐調幅10元；經典A餐、派對B餐多人桶餐，平均每塊雞調幅3元；漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲個人套餐與XL套餐調幅5-6元；甜點、點心類：調整3個品項產品售價，調幅為2-5元；原味蛋撻單點調幅為4元；Ｋ酥雞翅一份(2支)與薯條調幅為2-5元。

調漲價格之餘，肯德基也將於12月7日推出「「年終感恩祭，雞嗑享回饋」來回饋粉絲支持，包括４塊雞塊買1送1、大份勁爆雞米花買1送1等優惠，還有套餐組合方案、加1元多1件等不同折扣。