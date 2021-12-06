小型金融期貨今日上市 台灣期交所舉辦「小型金融期貨上市發表會」

期交所今(6)日在圓山大飯店舉辦「 小型金融期貨上市發表會」董事長吳自心致詞時表示， 小型期貨契約近年來成為國際交易所商品發展新趨勢，期交所上市2 0年的小型臺指期貨，在去年已超過旗艦商品臺股期貨， 成為交易量最大的指數期貨商品。今年加速推出小型化商品，除於1月降低個股期貨小型契約加 掛門檻外，6月上市小型電子期貨，今日再推出小型金融期貨， 提供交易人於類股輪動時多樣化的交易選擇及產業風險管理工具。

金管會副主委邱淑貞以芝加哥交易所CME為例，CME近期致力於 提出商品小型化，顯見期貨商品小型化是國際期貨市場趨勢脈動， 期交所今年繼推出小型電子期貨後，今日再推出小型金融期貨， 持續接軌國際，值得肯定。而CME在推動小型契約的同時， 也很強調對投資人風險的認知教育， 期許期交所及期貨業界亦能在交易人投資教育持續努力， 讓台灣的金融市場能永續發展。

期交所表示，小型金融期貨契約代碼為ZFF，契約規模為金融期貨 (民國88年上市)的四分之一，每口契約價值約為新臺幣41萬元 ，保證金為新臺幣1萬9,750元， 交易人可以較低資金成本參與金融股交易。

期交所三項制度調整亦自今日起陸續上線。包括：

1.黃金期貨、 臺幣黃金期貨及布蘭特原油期貨等商品類期貨適用動態價格穩定措施 ，今日實施；

2.考量夜盤占日盤同商品交易比重已高達三成， 為協助交易人了解市場變化， 今日起新增夜盤三大法人交易資訊揭示；

3.調整臺指選擇權以外之選擇權商品契約規格，包括減少電子、 金融、股票(含ETF)及黃金選擇權之遠月契約，僅保留3個較近 到期契約，及縮小電子、 金融及黃金選擇權最近月契約履約價格間距， 以貼近市場需求及提升商品流動性。其中電子、金融、股票(含ET F)選擇權契約規格調整，自12月16日實施， 黃金選擇權契約規格調整自12月30日實施。

為協力業者共同推廣小型金融期貨，期交所於今日起至111年3月 31日止，舉辦為期4個月的「小型金融期貨交易獎勵活動」， 總獎金達新臺幣440萬元，獎勵對象包括期貨經紀商、 期貨交易輔助人及其從業人員，以及法人機構等。同時， 期交所於網站(www.taifex.com.tw)首頁設置「 小型金融期貨」及「期貨市場三項制度調整」宣導專區， 歡迎多加利用。