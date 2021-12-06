「下樓就能活動！」公寓大廈變銀髮俱樂部 新北將推動「幸福到你家」模式

新北市林口區公所6日上午特地邀請在地社區發展協會幹部， 參訪童話世紀、活力城和幸福市等3個大樓社區推動的成果， 長輩就近到樓下交誼室練平甩功、手語帶動唱、葉脈作畫、 盆栽製作等，令人感動的是，有幾位失能的阿嬤， 也由外籍看護推著輪椅一起參加活動。

林口近年來快速發展，建案大樓林立， 全區有800多個公寓大廈，各個獨立運作，加上人口老化嚴重， 10年來老年人口增加2.5倍，湖南里、南勢里甚至成長到5、 6倍，老年人口占比超過20％， 為因應老年化及大樓隔離的孤獨化， 林口區公所在新北市銀髮俱樂部政策的引導下，因地制宜推動「 幸福到你家銀髮關懷計畫」，林口區長藍品畯強調：「下樓就能活動！」 以此結合開發20多個公寓大廈， 利用一樓活動空間打造微型銀髮俱樂部， 讓長輩尤其是失能長輩可以在地安老樂活。

藍品畯表示，2020年公所成立幸福轉運讚， 由蔡淑君議員協助成立志工隊，並培訓各種才藝的老師，接著推動「 幸福到你家」，初步推動確實遭遇許多困難， 因為每個大樓社區都是獨立的，也有物業公司在管理， 經過不斷的溝通協調，他告訴大樓管委會：「照顧您社區內的老人， 其實是在幫您照顧住戶！」才慢慢獲得大家的認同， 逐步申請加入行列。

在社區內教導長輩運動的李雅雪志工表示，長輩從不動到一起動， 真的是不容易，要慢慢的引導，逗他們開心。 另一位志工老師要教長輩利用火龍果種子做盆栽， 沒想到阿嬤卻一口吃下，逗得全班笑哈哈，阿嬤有點不好意思， 老師趕快補上一塊火龍果肉。

社會局長張錦麗帶領老人福利科長林妏燕等人實際走訪3個大樓運作 和成果發表。張錦麗表示， 新北市整體老年人口11年來幾乎成長一倍，林口因世大運、機捷、 outlet等重大建設或進駐，吸引人口入住， 也有許多選擇在地安老，為照顧高齡長輩， 侯友宜市長推動里里銀髮俱樂部，讓長輩可以在地樂活安養。