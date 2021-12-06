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明年1/1起八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/06 16:39
自111年1月1日起，學校、補習班、長照服務據點、八大行業等的24類場所從業人員須完整種疫苗。(示意圖/pixabay)

自111年1月1日起，學校、補習班、長照服務據點、八大行業等的24類場所從業人員須完整種疫苗。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）為防範新型變異株威脅，降低社區傳播風險，中央流行疫情指揮中心公布第一波完整接種疫苗場所名單，自111年1月1日起，學校、補習班、長照服務據點、八大行業等的24類場所從業人員，應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天才可上工。指揮中心指揮官陳時中透露，不排除擴增完整接種場所名單，將以群聚威脅較大場所人員為優先，若有必要完整接種，近期將再公布下一波名單。

指揮中心表示，針對教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部的部分業管場所，所有工作和從業人員皆應接種新冠肺炎疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。

陳時中說，這些24類場所從業人員在早前申請復業時或防疫指引中，中央已要求接種1劑疫苗，如今只是要求上述場所人員完整接種2劑，提醒上述從業人員應盡快於今年12月17日前接種完畢，才能趕上明年新制上路和稽查。

至於從業人員若曾確診COVID-19，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免疫苗接種；但是於首次服務前，仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，並應於解除隔離滿3個月後，儘速完整COVID-19疫苗接種。

外界質疑中央藉此強迫民眾施打疫苗，陳時中解釋，絕對沒有強迫意味，若是經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明的話，可用篩檢取代。

陳時中進一步說明，這些無法施打疫苗者於首次服務前，須提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，後續每週也應進行1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性才能上工。

此外，陳時中也透露，不排除擴增完整接種場所名單，中央持續評估其他場所人員，將以群聚威脅較大場所人員為優先，若有必要完整接種，近期將再公布下一波名單。

明年1/1起八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單

明年1/1起八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
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