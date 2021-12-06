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臺北市立動物園：「金頭獅狨」兄弟即將現身穿山甲館

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/06 14:42
照片來源：臺北市立動物園提供

照片來源：臺北市立動物園提供

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報) 遠從新加坡動物園引進的2隻雄性「金頭獅狨」於5月檢疫完畢進駐臺北市立動物園熱帶雨林室內館(穿山甲館Pangolin Dome)的野外工作站，近期研究人員拆下部分迷彩帷幕、玻璃替換成單向玻璃，並於外側安裝新的巢箱，間接告知大眾，兩隻「小猴子」已經準備好和大家見面。

臺北市立動物園表示，金頭獅狨原產於巴西大西洋沿岸的熱帶雨林中，因為生存區塊與人類居住環境十分接近，大規模的人為活動與開發，讓金頭獅狨的棲息地剩不到十分之一。今年來到動物園的金頭獅狨是兩隻雄性的個體，哥哥叫做「Kopi」、弟弟叫做「Kaya」，主要外觀分辨特徵是哥哥尾巴毛比較稀疏、弟弟「Kaya」比較濃密。「Kopi」是新加坡對於咖啡的稱呼。

根據保育員的觀察哥哥「Kopi」非常頑皮，平時親近訓練總會第一時間靠近保育員索取食物，其頑皮愛探索的個性也曾鬧出不少麻煩，例如保育員進出金頭獅狨的後場時，「Kopi」總是想盡辦法在保育員打開門的那一瞬間偷溜出來，幸好欄舍設計有多層防護，才沒讓牠輕易逃脫。「Kaya」則是新加坡一種醬料的稱呼，在臺灣稱為咖央醬或咖椰醬，常被運用在麵包、蛋糕等甜品上，弟弟「Kaya」相對非常害羞，在親近訓練時在拿到足夠的食物後，就會遠離保育員躲到角落休息。

臺北動物園接著說，兄弟倆還在熟悉場地的關係，通常早上會離開巢箱到戶外活動場的底層活動，下午會躲進巢箱裡休息不輕易現身，遊客想要一窺金頭獅狨的廬山真面目可能要碰碰運氣。並再次呼籲遊客，不要因為找不到動物而隨意拍打玻璃，讓金頭獅狨有個舒適的空間，早日適應新環境。


臺北市立動物園：「金頭獅狨」兄弟即將現身穿山甲館

照片來源：臺北市立動物園提供

臺北市立動物園：「金頭獅狨」兄弟即將現身穿山甲館

照片來源：臺北市立動物園提供
台北動物園
金頭獅狨

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更新時間 : 2021-12-06 15:40 GMT+08:00

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