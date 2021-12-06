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【台灣本土、死亡+0】12/6增10例境外移入　含9例突破性感染

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/06 14:13
台灣12/6新增10例COVID-19境外移入確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣12/6新增10例COVID-19境外移入確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例，包含9例突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國(案16764)、荷蘭(案16765)、印尼(3例，案16766、案16767、案16769)、越南(2例，案16768、案16770)、柬埔寨(2例，案16771、案16772)及尼加拉瓜(案16773)入境，入境日介於10月29日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

【台灣本土、死亡+0】12/6增10例境外移入　含9例突破性感染

指揮中心統計，截至目前國內累計 4,546,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,528,043例排除)，其中16,662例確診，分別為2,018例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
新冠肺炎
境外移入

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