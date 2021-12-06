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【四面楚歌】索羅門總理面臨不信任案 反對方控中國金援鞏權、執政聯盟恐倒戈

索羅門國會目前有49名國會議員，儘管有4名執政聯盟議員，於11月抗議事件後倒戈，執政聯盟仍掌握34席，反對政營恐難以達到25票的門檻。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/12/06 12:34
所羅門群島國會今（6）日將表決對總理蘇嘉瓦瑞的不信任案。（圖／美聯社）

所羅門群島國會今（6）日將表決對總理蘇嘉瓦瑞的不信任案。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）近日暴動台灣前友邦索羅門群島，今（6）日將於國會表決對總理蘇嘉瓦瑞的不信任案，反對陣營領袖瓦爾直指嘉瓦瑞無能解決當地經濟問題，更以中國錢財鞏固地位，執政聯盟承受選民壓力，已有4名國會議員退出聯盟。

11月下旬，該國首都荷尼阿拉（Honiara）爆發大規模反政府運動，抗議政府親中棄台，示威民眾四處縱火，趁亂搶劫更層出不窮，當局宣布戒嚴。

蘇加瓦瑞（Manasseh Sogavare）於2019年四度回鍋總理一職，並於同年9月宣布與1983年建交的台灣斷交，當時已傳出是中國以利誘之，引發親台的馬萊塔省（Malaita）不滿。路透社指出，今日不信任案表決，國際擔心再次引發暴動，澳洲、斐濟、紐西蘭等國逾200名警察與士兵已進駐當地維持秩序。

反對陣營國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）指控蘇加瓦瑞「為外國勢力服務」，在投票前利用中國資助的「國家開發基金」（National Development Fund）以鞏固利益與權力，承諾在不信任案投票投下反對票的執政聯盟國會議員可拿到25萬索羅門群島元（約新台幣85萬元）。

尼羅瑞質疑，受中國金援，「如何能只為所羅門群島的利益做決定？」

索國公民也因嚴重的經濟民生問題，如付擔不起教育、無基本醫療照護、高失業率不被正視，蘇嘉瓦瑞還被伐木業等財閥利益綁架，任國家資源讓外來者掠奪，而相當憤怒。尼羅瑞表示，11月示威運動中的暴力與搶劫行徑須受譴責，「但與發生在高層的搶劫相比，顯得微不足道」。

路透社報導指出，本次不信任案的通過機率不高。據中央社指出，索羅門國會目前有49名國會議員，儘管有4名執政聯盟議員，於11月抗議事件後倒戈，執政聯盟仍掌握34席，反對政營恐難以達到25票的門檻。
所羅門群島
蘇嘉瓦瑞
不信任案
中國
金援外交

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