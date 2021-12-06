美國研究：Omicron帶有感冒病毒基因序列　傳播力更快　但症狀較輕微

Omicron病毒疑似能躲過人類免疫系統，傳播力更快速，不過患者的症狀較輕微（示意圖／pixabay） Omicron病毒疑似能躲過人類免疫系統，傳播力更快速，不過患者的症狀較輕微（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合外電報導）研究人員表示，Omicron變異株可能在同一個受感染的細胞裡，提取出另一種病毒的遺傳物質小片段序列，然後再產生至少一個突變，而被提取的小片段序列可能是一般感冒的病毒；換句話說，Omicron病毒更能躲過人類免疫系統，傳播力更快速，不過患者的症狀較輕微。

美國麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）數據分析公司nference研究人員、主導這項研究的Venky Soundararajan表示，這種基因序列並未出現在被稱為SARS-CoV-2冠狀病毒的先前版本中，但在許多其他病毒中卻無處不在，包括導致一般感冒的病毒中，也存在於人體基因組中。

研究人員表示，藉由嵌入這個特定遺傳物質片段到自己身上，Omicron能讓自己看起來「更像人類細胞」，能幫助自己躲過人體免疫系統的攻擊。

路透社報導，這也意謂著這種病毒可能傳播力更強，不過僅造成輕微甚至無症狀感染。

但科學家也坦言，還需要幾週的時間觀察，才能確定Omicron是否較其他變異株更具傳染力、是否會導致更嚴重的症狀，以及否會取代Delta成為主流變異株。

根據早先的研究，肺部和腸胃系統細胞可以同時攜帶SARS-CoV-2和一般感冒的冠狀病毒。這種雙重感染現象為病毒重組提供了條件；在這個過程中，同一個宿主細胞中的兩種不同病毒交互作用，同時自我複製，產生具有來自雙方「父母」部分遺傳物質的新複製品。

Venky Soundararajan和研究夥伴在尚未接受同儕審查的研究報告中指出，這種新的突變可能首先出現在同時感染兩種病原體的患者身上，其中，某一版本的SARS-CoV-2病毒從另一種病毒中提取了基因序列，進而演變成新的變種病毒。

Venky Soundararajan表示，相同的基因序列多次出現在一種能導致人類感染感冒的冠狀病毒HCoV-229E和導致愛滋病的人類免疫缺乏病毒（HIV）中。

Omicron首度現蹤地是南非，而當地也是全球HIV感染率最高的國家；HIV會削弱免疫系統，增加患者感染一般感冒病毒和其他病原體的風險。Venky Soundararajan推斷，Omicron變異株可能已經在動物宿主體內進化了一段時間。

Venky Soundararajan說，這項新發現凸顯民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的重要性。他說，你必須接種疫苗來降低其他免疫功能低下的人感染SARS-CoV-2病毒的風險。