高嘉瑜案扯出綠營網軍互打疑雲　台灣法務部長蔡清祥：新北檢調查釐清

桃園地檢署3日起推出「惟明克允－桃園地檢署署誌發表暨檢警調監檔案回顧展」，法務部長蔡清祥應邀出席並致詞。中央社檔案照片 桃園地檢署3日起推出「惟明克允－桃園地檢署署誌發表暨檢警調監檔案回顧展」，法務部長蔡清祥應邀出席並致詞。中央社檔案照片

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法委員高嘉瑜疑遭男友林秉樞施暴事件，扯出綠營網軍互打疑雲。法務部長蔡清祥今天(6日)受訪說，整個事件都由新北地檢署檢察官指揮偵辦，會依個案情形，決定是否另外立案偵辦。

立法院司法及法制委員會今邀請法務部長蔡清祥等人就「司法不可雙標，行政必須中立─選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告。蔡清祥進入議場前接體媒體聯訪做出上述表示。

聯合新聞網5日報導，有網友發現，林秉樞案的維基百科資料曾被一個IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，國發會證實，此IP來自公路總局。

媒體詢問，在網軍議題中，對於有公部門人員介入已掌握相關IP以及有政商高層人物介入去施壓媒體，是否已處理偵辦？網軍批評高嘉瑜部分，是跟高嘉瑜案併案嗎？

蔡清祥回應，這整個事件相關的都由新北地檢署檢察官指揮偵辦中，一切可疑的事項都會依法偵查，因依個案情形，只要相關的，檢察官都會依法來調查，本來就有案件了，所以要不要另外立案（網軍部分），由檢察官來做決定。

此外，國民黨籍台中市第二選區立委參選人顏寬恒昨(5日) 出席霧峰區競選總部成立活動，他接受媒體聯訪時表示，米粉不能炒，現在連攤也不能跑，把一般婚喪喜慶、人民團體的活動，甚至於家長會、廟會活動，就被歸類成顏寬恒的造勢，是幫顏寬恒買票賄選。台中地檢署日前發布新聞稿澄清，針對調查釐清是否違反選罷法案件，約談里長、里民，僅有約31分鐘。

媒體詢問蔡清祥，今天被特別找來專題報告，立法委員柯建銘意指是國民黨是要幫顏家施壓檢調？國民黨認為疑似有看顏色來辦案而不中立。

蔡清祥表示，法務部長是政務官，對立法院有關政策的質詢，他是有義務來說明，至於檢察總長、檢察長他們是一線執法人員，依照憲法及司法院大法官的解釋，他們是不須要列席質詢的。

蔡清祥強調，在選舉查察期間，檢察官、司法警察有責任有義務要依法偵查所有不法事件，所以大家一定要相信司法是秉公處理的，絕對沒有政治或是顏色的考量。