台灣股市回測月線•法人：外資提前休假留意量縮　力積電掛牌•創多項紀錄

力積電６日掛牌上市, 出席貴賓準備敲擊開盤大鼓 ( 台灣證交所 ) 力積電６日掛牌上市, 出席貴賓準備敲擊開盤大鼓 ( 台灣證交所 )

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(6日) 開低震盪，收盤跌8.93點，為17688.21點，跌幅0.05%，成交金額新台幣2953.32億元。

今天台股開低46點，早盤跌勢擴大超過110點，一度失守17600點關卡，在航運股撐盤下逐漸回穩；今天掛牌上市的晶圓代工廠力積電強漲（如下圖），但未掀起比價效應。

圖/台灣證交所

11月營收亮眼的大立光早盤漲逾2%，最高來到2045元；鴻海漲幅近1%，高點至106元。

法人表示，今年因為疫情關係，外資操盤經紀人年底休假恐提前回國，對股市影響可能拉長，成交量或將大幅萎縮。

顧德投顧分析師江慶財說，美國公布就業人數不如預期，市場擔心Omicron病毒可能重創原本看好的經濟復甦力道，加上比特幣避險情緒導致價格重挫，整體投機行情已經慢慢轉移。

根據中央社，江慶財觀察，台股上週表現相對強勢，但外資隨時準備休長假，今年因為疫情關係，外資操盤經紀人如果要回國，應該會提前準備，對股市影響可能拉長，成交量恐大幅萎縮。

今年前3季電子股成績單亮眼，目前業績相對穩健，江慶財認為，在外資休假期間可考慮布局潛力題材股，例如高殖利率、電動車族群、元宇宙概念股等。

華冠投顧分析師范振鴻表示，今天台股屬於量縮盤，整體量能不到新台幣3000億元，低於月均量，短線盤勢偏向震盪整理。目前不管需求放緩或升息等因素干擾，長線景氣仍偏向走升，不致於出現大崩盤走勢，只是需留意後續操作風險。

永誠投顧分析師蘇建豐指出，今天盤面最強勢的是航運股，貨櫃三雄今年營收與獲利出色，因缺櫃和塞港問題短期難以紓解，明年航運股獲利應不會太差，加上貨櫃三雄股價目前處於低位階，股價整理已久，可留意航運族群表現，但不必太過積極追價。

晶圓代工廠力積電今天掛牌上市，創下多項紀錄，不僅股東人數超過32萬人，且是近3年來掛牌上市企業中市值最大、籌募資金最高的公司。

力積電今天以每股新台幣49.9元掛牌上市，開盤跳空達78元，上漲28.1元，漲幅56.31%，市值達2757億元。力積電因應上市，辦理1.3億股增資，籌得64.84億元資金。

證交所董事長許璋瑤今天在力積電上市掛牌典禮中表示，力積電上市，股市反應好，是可喜可賀現象。

他說，力積電前身是力晶科技，2012年底因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶當時下市，但是董事長黃崇仁帶領下經過9年努力，進行組織及資本重組作業，今天可以重新上市，可以說是浴火重生。

許璋瑤表示，全球半導體產業蓬勃發展，各項產品需求非常殷切，力積電是國內唯一同時擁有記憶體及邏輯晶片代工的企業。

許璋瑤說，力積電掛牌上市眾所矚目，為近3年來掛牌市值最大、籌募資金最高的公司。他期勉力積電上市後，能繼續加強法規遵循，培養優良公司治理文化。

黃崇仁表示，力積電上市對32萬多名股東有交代，股票沒有變成壁紙，對力積電的前途也非常重要，銅鑼新廠1000億元建廠資金已順利備妥。

黃崇仁說，力積電銅鑼廠第1期3萬至5萬片產能都已被客戶包走，根據手上訂單，明年獲利可望大幅成長。他看好台灣晶圓代工業未來可望蒸蒸日上。