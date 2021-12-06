Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣股市回測月線•法人：外資提前休假留意量縮　力積電掛牌•創多項紀錄

▲法人表示，今年因為疫情關係，外資操盤經紀人年底休假恐提前回國，對股市影響可能拉長，成交量或將大幅萎縮。▲證交所董事長許璋瑤今(6日) 在力積電上市掛牌典禮中說，力積電前身是力晶科技，2012年底因記憶體受全球景氣循環影響，力晶當時下市，但董事長黃崇仁帶領下經過9年努力，進行組織及資本重組作業，今天可以重新上市，可說是浴火重生。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/06 16:40
力積電６日掛牌上市, 出席貴賓準備敲擊開盤大鼓 (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=F_10SiCcUU0" target="_blank">台灣證交所</a>) 

力積電６日掛牌上市, 出席貴賓準備敲擊開盤大鼓 (台灣證交所

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(6日) 開低震盪，收盤跌8.93點，為17688.21點，跌幅0.05%，成交金額新台幣2953.32億元。

今天台股開低46點，早盤跌勢擴大超過110點，一度失守17600點關卡，在航運股撐盤下逐漸回穩；今天掛牌上市的晶圓代工廠力積電強漲（如下圖），但未掀起比價效應。台灣股市回測月線•法人：外資提前休假留意量縮　力積電掛牌•創多項紀錄

圖/台灣證交所

11月營收亮眼的大立光早盤漲逾2%，最高來到2045元；鴻海漲幅近1%，高點至106元。

法人表示，今年因為疫情關係，外資操盤經紀人年底休假恐提前回國，對股市影響可能拉長，成交量或將大幅萎縮。

顧德投顧分析師江慶財說，美國公布就業人數不如預期，市場擔心Omicron病毒可能重創原本看好的經濟復甦力道，加上比特幣避險情緒導致價格重挫，整體投機行情已經慢慢轉移。

根據中央社，江慶財觀察，台股上週表現相對強勢，但外資隨時準備休長假，今年因為疫情關係，外資操盤經紀人如果要回國，應該會提前準備，對股市影響可能拉長，成交量恐大幅萎縮。

今年前3季電子股成績單亮眼，目前業績相對穩健，江慶財認為，在外資休假期間可考慮布局潛力題材股，例如高殖利率、電動車族群、元宇宙概念股等。

華冠投顧分析師范振鴻表示，今天台股屬於量縮盤，整體量能不到新台幣3000億元，低於月均量，短線盤勢偏向震盪整理。目前不管需求放緩或升息等因素干擾，長線景氣仍偏向走升，不致於出現大崩盤走勢，只是需留意後續操作風險。

永誠投顧分析師蘇建豐指出，今天盤面最強勢的是航運股，貨櫃三雄今年營收與獲利出色，因缺櫃和塞港問題短期難以紓解，明年航運股獲利應不會太差，加上貨櫃三雄股價目前處於低位階，股價整理已久，可留意航運族群表現，但不必太過積極追價。

晶圓代工廠力積電今天掛牌上市，創下多項紀錄，不僅股東人數超過32萬人，且是近3年來掛牌上市企業中市值最大、籌募資金最高的公司。

力積電今天以每股新台幣49.9元掛牌上市，開盤跳空達78元，上漲28.1元，漲幅56.31%，市值達2757億元。力積電因應上市，辦理1.3億股增資，籌得64.84億元資金。

證交所董事長許璋瑤今天在力積電上市掛牌典禮中表示，力積電上市，股市反應好，是可喜可賀現象。

他說，力積電前身是力晶科技，2012年底因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶當時下市，但是董事長黃崇仁帶領下經過9年努力，進行組織及資本重組作業，今天可以重新上市，可以說是浴火重生。

許璋瑤表示，全球半導體產業蓬勃發展，各項產品需求非常殷切，力積電是國內唯一同時擁有記憶體及邏輯晶片代工的企業。

許璋瑤說，力積電掛牌上市眾所矚目，為近3年來掛牌市值最大、籌募資金最高的公司。他期勉力積電上市後，能繼續加強法規遵循，培養優良公司治理文化。

黃崇仁表示，力積電上市對32萬多名股東有交代，股票沒有變成壁紙，對力積電的前途也非常重要，銅鑼新廠1000億元建廠資金已順利備妥。

黃崇仁說，力積電銅鑼廠第1期3萬至5萬片產能都已被客戶包走，根據手上訂單，明年獲利可望大幅成長。他看好台灣晶圓代工業未來可望蒸蒸日上。
力積電
力晶
掛牌上市
許璋瑤
台北股市
黃崇仁

相關新聞

遠東集團遭罰股價走跌　力晶創辦人黃崇仁：台商有助經濟•中國不至於有太大動作
遠東集團遭罰股價走跌　力晶創辦人黃崇仁：台商有助經濟•中國不至於有太大動作
2021/11/23 16:57
〈時評〉電動車商機 台灣需團結才能成功
〈時評〉電動車商機 台灣需團結才能成功
2021/08/14 09:10
【最新】台灣苗栗科技廠移工群聚感染擴大•祭出「禁足令」引熱議　台中市支援百間隔離房　
【最新】台灣苗栗科技廠移工群聚感染擴大•祭出「禁足令」引熱議　台中市支援百間隔離房　
2021/06/08 19:55
【股匯雙漲】台股衝破11900大關　再創29年新高紀錄
【股匯雙漲】台股衝破11900大關　再創29年新高紀錄
2019/12/13 10:19
力晶加碼千億元銅鑼設廠　黃崇仁：台灣最有競爭力
力晶加碼千億元銅鑼設廠　黃崇仁：台灣最有競爭力
2018/08/27 20:42

更新時間 : 2021-12-06 17:11 GMT+08:00

最受歡迎

「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議
打臉聯大 20國拒簽中國冬奧休戰協議