台灣國安局：林秉樞非外圍人員•請各界勿以訛傳訛　資深媒體人: 他不是國安人士•卻揭露了國安問題

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高嘉瑜案扯出綠營網軍互打疑雲 台灣法務部長蔡清祥：新北檢調查釐清

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外界質疑涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，是國家安全局外圍人員。國安局副局長陳進廣今天(6日)指出，這些毫無根據、純屬臆測的言論都不是事實，請各界不要以訛傳訛。

民進黨立委高嘉瑜遭施暴，也牽扯出網軍帶風向問題。

台北市長柯文哲4日在臉書發文表示，民進黨立委高嘉瑜事件，從情侶間的暴力攻擊延燒到暗黑網軍操作，是誰養網軍、是誰縱容暗黑勢力橫行，請一人一信寄到行政院給蘇貞昌，支持嚴查到底。

國民黨文傳會主委凌濤5日表示，詹宏志請辭國策顧問坐實政商高層介入施壓媒體確有其事。民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，把男女情感的暴力事件扯到民進黨養網軍，很莫名其妙且是不道德的。

台北市長同時也是民眾黨主席柯文哲5日下午出席「國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮」前接受媒體聯訪表示，目前被揪出的網軍帳號都是民進黨的，這種一條龍的媒體產業鏈應該要稍微收斂了，再這樣搞下去、國家會被搞掉。

行政院長蘇貞昌6日說，台灣是民主法治國家，對任何不法都應嚴查嚴辦，不能利用科技侵害他人，希望相關機關嚴查嚴辦。

蘇貞昌上午8時到台大醫院接種第2劑疫苗，並在接種疫苗前受訪指出，台灣是民主法治國家，對於任何不法都應該嚴查嚴辦，不能利用科技侵害他人，希望相關機關嚴查嚴辦。

國民黨主席朱立倫6日接受媒體聯訪時表示，民進黨靠網軍奪權，又靠網軍治國，最後網軍會毀掉台灣。蔡總統應該趕快脫下網軍的魔戒，雖然很好用，幫助蔡總統打擊對手，尤其不斷地攻擊在野黨，但是網軍一定會毀掉台灣，請蔡總統趕快脫下這個魔戒。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局副局長陳進廣、國防部副部長王信龍上將等人，報告「行政機關於1218公投選舉期間遵守行政中立之作為及檢討」，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢時表示，最近鬧得沸沸揚揚的林秉樞，自稱是國安高層人員，林秉樞到處招搖撞騙，他到底是不是國安高層的外圍。

陳進廣答覆說，最近有部分人士在相關媒體跟政論節目上，稱林秉樞是國安局的外圍人員，而且有國安局介入司法調查的相關情事；這些毫無根據、純屬臆測的言論，都不是事實。

中央社引述陳進廣強調，請各界不要以訛傳訛，國安局執行各項工作，都秉持著依法行政的原則。

另一方面針對媒體詢問國民黨是否有經營網軍？國民黨主席朱立倫說，國民黨有新媒體部沒有網軍，國民黨只是透過網路傳達訊息，發Line或臉書（Facebook），這才是正常的。

朱立倫表示，民進黨不斷地用政府、民間和各種資源養一些網軍，用暗黑的部隊來攻擊對手。民進黨各派系之間的神鬼交鋒已經令人非常驚訝，再用網軍奪權、網軍治國，網軍一定會毀掉台灣。

資深媒體人李艷秋, 3日在李艷秋的新聞夜總會粉專PO文說: 林秉樞反映的就是國安問題!

這確實是國安問題

高嘉瑜被暴力對待的事揭發後，大家不捨高嘉瑜身心受創，也發現她的男友林秉樞是個值得研究的咖，為什麼這種咖在民進黨內吃香喝辣、眾人吹捧？ 從已確定的報導中，來了解林秉樞的操作模式 1,林秉樞母喪，透過立委范雲向總統府要輓聯。 2,前立委謝欣霓說告別式很多人去，各派系都有。 3,館長陳之漢也去告別式，他說現場政商雲集。 4,媒體也報導，不少上市公司董事長都親自到祭，立委也有十多人前往，還有司法院長及大法官送花。 5,林秉樞自稱是國安高層人士，總統府否認，希望各界不要受騙上當 6,暴打事件發生後，網路就流出不利高嘉瑜的文章，現在證明是林秉樞委託民進黨網軍所為。 7,高嘉瑜前男友證稱，高嘉瑜曾多次看到林男操作多重帳號，還威脅高說，『我有網軍，以後要毀了妳，就用fb、ptt 帳號來發動。』

從這些新聞線索中，你會不會有疑問？

1,民進黨人士是單純無邪的小白兔嗎？這些人在政壇翻滾這麼久，什麼鬥爭沒參與過？什麼人沒見過？一個自稱是國安高層的人，就可以讓老狐狸們受騙上當？如果林秉樞沒有證明自己位居『權力核心』，民進黨為何各派系都要討好他？現在事情爆了，每個人都說不熟，每人都說被騙了，民進黨真的好傻好天真？ 2,就算林秉樞天花亂墜、吹噓人脈，是個大騙子，但民進黨人光憑他說跟誰熟識，就趕緊貼近拉攏，這個黨拉幫結派、深怕被排擠出核心的心態，還會做出多少令人瞠目結舌的蠢事？ 3,這個案子裡，果不其然的，又看到網軍出現。這已經是個模式，出了事，先找網軍帶風向，把受害人變成加害人，混淆視聽，外交官蘇啟誠的冤死不就是這樣操作的嗎？民進黨的網軍到底誰在養？誰下令？大家到底要忍耐民進黨網軍威脅霸凌到什麼時候？

一個林秉樞，看到民進黨集體愚蠢與墮落，林秉樞不是國安人士，但是他揭露的，是國安問題。