郵輪再爆疫情！美國官方證實「挪威逍遙號」至少10人染疫　船上有超過3200人

「挪威逍遙號」驚傳有超過10位工作人員和乘客確診新冠肺炎。(取自挪威郵輪公司官網) 「挪威逍遙號」驚傳有超過10位工作人員和乘客確診新冠肺炎。(取自挪威郵輪公司官網)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」驚傳有超過10位工作人員和乘客確診新冠肺炎，該郵輪於週六返回紐奧良。

紐奧良本地的媒體引述路州衛生廳說法，「挪威逍遙號」（Norwegian Breakaway）於11月28日自紐奧良啟程，過去一週內沿途停靠貝里斯、宏都拉斯和墨西哥，並於週六返抵紐奧良，而船上載有超過3200人。

挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）也證實，船上確實有少數的工作人員和乘客確診，不過所有的人員在啟程前2週都已接種過新冠疫苗，而患者目前皆是無症狀。

挪威郵輪公司說明，依照美國疾病管制暨預防中心（CDC）現行指引，船上所有人上岸前都會接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，若結果呈陽性，就得搭乘私人車輛直接返回他們的個人住所，或是在郵輪公司提供的住處自我隔離。

據WVUE-TV電視台報導，許多乘客在下船後接受媒體採訪時才得知船上有人確診，他們認為船公司應該提前告知，好讓乘客自身能做些防護措施。

據了解，所有的工作人員和乘客已於週六進行篩檢，乘客下船時也拿到了居家快篩試劑。

而船公司目前沒有打算改變「挪威逍遙號」預定的航行，該船照原計畫於週日晚間再次啟航。

2020年2月，一艘名為「鑽石公主號」（Diamond Princess）的郵輪在航程期間傳出有乘客確診新冠肺炎後，疫情快速擴散，最終有超過700人確診、10多人病歿。當時日本當局堅持要乘客與工作人員待在充滿病毒的郵輪上隔離，受到強烈批評。

2020年3月，美國CDC為防止疫情擴散下達「禁航令」，郵輪產業歷經一年嚴重虧損後，停航令終於在今年6月解除，允許打過疫苗的乘客與工作人員出航。