斯洛伐克專機有國徽、國名 學者：若國籍專機僅載官員傳遞準官方關係

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）斯洛伐克訪團大陣仗於昨（5）日抵台，今（6）日下午將舉行首屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」。有學者解讀訪團專機上有國徽與國名一事，認為如該專機為國籍航空專機，「且僅搭載政府官員」， 或可視為表達台灣、斯洛伐克雙方準官方關係。

「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」將於今日下午南港展覽館二館舉行開幕，國家發展委員會主任委員龔明鑫、外交部政務次長田中光、經濟部政務次長陳正祺、斯洛伐克方將由葛力克（Karol Galek）以及外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）出席致詞。

由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領訪問團於昨日下午5時38分抵達桃園國際機場，高達43人的訪團涵蓋官研、產、學界。斯洛伐克派出的18位快部會高階官員，涵蓋經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院，另有25家太空、生技、半導體等領域的優秀廠商。

中央社引述國防部智庫、國防安全研究院學者李俊毅表示，以國籍航空包機來台，可能為因應台灣防疫政策，因訪台人數多，又有國會議員在其中。

台灣大學政治系副教授陳世民則指出，若斯國所有民航機皆印有國徽與國名，恐談不上政治意涵；但若佳雷克搭乘國籍航空專機，且專機只供政府官員搭乘，可視為對方傳達，雖台、 斯雖無邦交，雙方為準官方關係，如同美國議員搭乘行政專機訪台，具政治意涵。