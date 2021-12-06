成大打造全台首艘人力潛艇完工　明年赴英比賽

國立成功大學系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏（右1)及隊長王丕丞(左2)團隊打造人力潛艇完工。（成功大學圖片） 國立成功大學系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏（右1)及隊長王丕丞(左2)團隊打造人力潛艇完工。（成功大學圖片）

（台灣英文新聞）國內第一艘人力潛艇誕生！國立成功大學王丕丞等7名學生自組團隊 ，由系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏指導，花了1年多時間， 打造全台首艘人力潛艇完工，預估人力踩踏時速可達約5節（ 換算時速約9公里），明年中將赴英國參加歐洲國際潛艇大賽， 也將是台灣及東亞國家首支參賽隊伍。

增加翼面提升操控力 前進時速約5節

這台人力潛艇以FRP玻璃纖維強化塑膠材質製成，身長300公分 ，重量約100公斤，造價約百萬元，相較其他國家， 最大特色是增加許多控制翼面，如腹鰭、端板等提升操控力， 腹鰭可使潛艇滾轉，減少迴旋半徑，機動性更高， 端板則是增加航向穩定性，潛艇可以航行得更筆直。

近期團隊已開始進行潛水訓練及初期測試， 操作上將由單人進入人力潛艇後，在艙內以趴姿進行人力踩踏前進， 目前模擬速度最快可達到5節，換算時速約9公里，在水準之上， 後續將再調整可變螺距螺槳，減輕駕駛員每一次踩踏的負擔， 盼速度再向上提升。

跨科系團隊合作 盼明年參加國際賽圓夢

人力潛艇由系統系副教授陳政宏指導，隊長王丕丞發想，負責船型、 控制翼面及螺槳設計，團員許博皓、許瑋仁、薛皓丞、 魏珩育則負責施工設計、模具、機電系統、機構、支架及複材設計、 潛艇配平等，並招募航空太空工程學系陳廷宣、楊仕庭2名自行車好 手擔任駕駛員。

隊長王丕丞表示，從小就夢想打造一台交通載具，如今透過知識、 行動力實現，很有成就感，盼明年順利完賽為國爭光， 未來也期許幫助船舶學研發展。陳政宏表示，國際人力潛艇競賽已2 0多年，東亞地區都沒有隊伍參加過，這次成大參賽將是創舉， 對於台灣推動潛艦國造、培育造船人才也有很大的幫助。

歐洲國際潛艇大賽2年一次，是全球造船工程學生的夢想舞台， 明年中將在英國樸茨茅斯舉行，團隊特別感謝學校支持， 以及嘉鴻遊艇、日昇螺槳、罡旻、薛長興集團、船舶中心、 高翊庭校友等各界的協助，讓他們能逐步實踐夢想。