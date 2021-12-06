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成大打造全台首艘人力潛艇完工　明年赴英比賽

By 台灣英文新聞－編輯
2021/12/06 10:30
國立成功大學系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏（右1)及隊長王丕丞(左2)團隊打造人力潛艇完工。（成功大學圖片）

國立成功大學系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏（右1)及隊長王丕丞(左2)團隊打造人力潛艇完工。（成功大學圖片）

（台灣英文新聞）國內第一艘人力潛艇誕生！國立成功大學王丕丞等7名學生自組團隊，由系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏指導，花了1年多時間，打造全台首艘人力潛艇完工，預估人力踩踏時速可達約5節（換算時速約9公里），明年中將赴英國參加歐洲國際潛艇大賽，也將是台灣及東亞國家首支參賽隊伍。

增加翼面提升操控力　前進時速約5節

這台人力潛艇以FRP玻璃纖維強化塑膠材質製成，身長300公分，重量約100公斤，造價約百萬元，相較其他國家，最大特色是增加許多控制翼面，如腹鰭、端板等提升操控力，腹鰭可使潛艇滾轉，減少迴旋半徑，機動性更高，端板則是增加航向穩定性，潛艇可以航行得更筆直。

近期團隊已開始進行潛水訓練及初期測試，操作上將由單人進入人力潛艇後，在艙內以趴姿進行人力踩踏前進，目前模擬速度最快可達到5節，換算時速約9公里，在水準之上，後續將再調整可變螺距螺槳，減輕駕駛員每一次踩踏的負擔，盼速度再向上提升。

跨科系團隊合作　盼明年參加國際賽圓夢

人力潛艇由系統系副教授陳政宏指導，隊長王丕丞發想，負責船型、控制翼面及螺槳設計，團員許博皓、許瑋仁、薛皓丞、魏珩育則負責施工設計、模具、機電系統、機構、支架及複材設計、潛艇配平等，並招募航空太空工程學系陳廷宣、楊仕庭2名自行車好手擔任駕駛員。

隊長王丕丞表示，從小就夢想打造一台交通載具，如今透過知識、行動力實現，很有成就感，盼明年順利完賽為國爭光，未來也期許幫助船舶學研發展。陳政宏表示，國際人力潛艇競賽已20多年，東亞地區都沒有隊伍參加過，這次成大參賽將是創舉，對於台灣推動潛艦國造、培育造船人才也有很大的幫助。

歐洲國際潛艇大賽2年一次，是全球造船工程學生的夢想舞台，明年中將在英國樸茨茅斯舉行，團隊特別感謝學校支持，以及嘉鴻遊艇、日昇螺槳、罡旻、薛長興集團、船舶中心、高翊庭校友等各界的協助，讓他們能逐步實踐夢想。
成功大學
人力潛艇

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更新時間 : 2021-12-06 11:05 GMT+08:00

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