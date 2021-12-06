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挺台灣立場鮮明•美前參議員杜爾癌逝　《紐約時報》稱其促成川普與蔡英文通話

杜爾是台灣在美政壇重要友人，美國前總統川普甫當選時與總統蔡英文的通話，傳聞杜爾在背後牽線。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/06 10:15
擔任聯邦國會議員長達35年的杜爾（Bob Dole），挺台立場堅定，他曾在1996年代表共和黨角逐總統大位。(路透)  

擔任聯邦國會議員長達35年的杜爾（Bob Dole），挺台立場堅定，他曾在1996年代表共和黨角逐總統大位。(路透)  

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國前聯邦參議員杜爾美東時間５日病逝，享壽98歲。杜爾是台灣在美政壇重要友人，挺台立場鮮明。美國前總統川普甫當選時與總統蔡英文的通話，傳聞杜爾在背後牽線。

美國總統拜登（Joe Biden）５日聽聞噩耗後，親自致電杜爾遺孀伊麗莎白．杜爾（Elizabeth Dole）慰問，並發出聲明哀悼。聲明指出，杜爾「是戰爭英雄，也是最偉大一代中最偉大的一位」。

代表堪薩斯州擔任聯邦國會議員長達35年的杜爾（Bob Dole），曾在1996年代表共和黨角逐總統大位，但敗給民主黨提名的柯林頓（Bill Clinton）。

1976年杜爾也曾獲提名副總統候選人，與福特（Gerald Ford）搭檔角逐入主白宮，卻敗給民主黨的卡特（Jimmy Carter）與孟代爾（Walter Mondale）的組合。

現任總統拜登與杜爾兩人儘管分屬不同陣營，但都曾長年擔任參議員，私交甚篤，杜爾傳出罹癌後，拜登也曾在今年2月親自探視。

杜爾多年公職生涯一直堅定挺台，是台灣關係法立法的重要推手之一。據紐約時報報導，2016年11月，川普（Donald Trump）甫當選但尚未正式上任前，與蔡總統那通史無前例的通話，杜爾是背後重要牽線人(Bob Dole Worked Behind the Scenes on Trump-Taiwan Call)。

報導引述美國司法部文件指出，台灣透過Alston & Bird律師事務所(編按: 中央社稱公關公司)，由杜爾幕後操刀，以長達6個月時間，建立台灣與川普競選與交接團隊的高層接觸，最後促成川普與蔡總統的通話。

不過根據中央社，總統府否認這項傳聞表示，通話與任何公關公司無關。

不論這項傳聞是否屬實，杜爾擔任參議員期間一向堅定挺台，也曾多次訪台。

2014年，台灣關係法立法35週年時，杜爾曾投書美國國會刊物「點名」（Roll Call）回顧當年立法過程指出，當時他與前參議員史東（Richard Stone）聯手提出一項修正案，要求美國政府對台政策變化前，必須提前向國會全面諮詢，這項修正案由他的外交政策幕僚杜南（Robert Downen）主導，獲國會無異議通過，但白宮並未嚴肅看待。

杜爾回憶，時任美國總統卡特宣布與中國建交、終止與中華民國外交關係前，對國會封鎖消息，參眾兩院不分兩黨全面動員，堅拒國務院全面縮減與台灣互動的建議，並通過台灣關係法，在外交關係中斷後，持續確認美台關係的重要性，對台軍售，建立雙方互動架構與經貿聯繫等。

他強調，在台灣關係法條文下，美方持續支持台灣的繁榮進步與安全，採行互利的政治、經濟與文化政策。他將持續協助台美關係，他本人就是台灣關係法及法案持續帶來尊嚴與成就的最佳印證。
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