斯洛伐克經濟訪團抵台　 規模2003年以來之最

（台灣英文新聞 / 綜合報導）斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團搭乘專機今（5）日下午抵台，訪團共43人，將在台灣停留至10日，是該國2003年在我國設處以來，首次派遣大規模、高層級官員訪台。

根據外交部，訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18名跨部會高階官員，以及涵蓋太空、生技、半導體等兼具產能及研發實力的25家廠商代表。

一行人將與我方同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，討論雙邊經貿投資、教育、文化及觀光等議題。訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會及相關參訪，拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作。

根據外交部，台斯雙邊關係持續深化，今年斯洛伐克國會外交委員會首度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），9月斯國並宣布捐贈16萬劑疫苗予台灣。

今年10月，我國籌組中東歐三國經貿投資考察團訪問斯洛伐克，雙方簽署七項合作備忘錄，舉辦逾170場商業洽談會。外交部吳釗燮部長曾應邀在斯洛伐克智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）發表演說，呼籲全球合作對抗威權及加強疫後供應鏈韌性。



斯洛伐克經濟部次長葛力克（前右）率領斯國43人訪問團，5日下午搭乘專機訪台。（圖／中央社）