對中硬起來 美國國防部長：美方無懼挑戰 會為台灣做更多

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4日在加州一場安全論壇中，再度斥責中國在區域動作頻頻「令人不安」，除了矢言對抗，並表示會「為台灣做更多」。

美聯社報導，甫結束首爾的美韓安保會議後，奧斯汀4日在加州雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上，提及中國的挑釁行為令人不安，近日的軍機擾台之舉確有「演練」圖謀，要測試自身的作戰能力。

奧斯汀表示，美國雖秉持一中政策，仍會協助台灣自我防衛。中國構成的挑戰雖大，卻也不是無法撼動。「中國並非10呎巨物，我們可是美國。美國不是個會害怕競爭的國家。我們不會訴諸恐慌與悲觀主義，而會用自信與決心，來擊敗它。」

根據彭博，奧斯汀提到，美國會尋求方法，「為台灣做更多事」，但並未多加闡述。

奧斯汀同時承諾，美國國防部會致力減少行政阻礙，讓私人企業能研發新技術，助美軍推展無人武器、奈米科技、人工智慧等技術。

奧斯汀指出，美國也會加強與太平洋盟友的合作。五角大廈雖未揭露全球軍力部署計畫的異動，但至少在關島、澳洲等地，美軍都會強化基礎設施，此一態勢也呼應了9月的美英澳結盟（AUKUS），內涵包括助澳取得核動力潛艦艦隊、強化在該國的部隊輪調行動。

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