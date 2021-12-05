台南大員皇冠假日酒店尾牙春酒宴 福虎生豐慶有餘

2021年上半年受到疫情衝擊，各行各業的業績都呈現雪崩式下滑，如今疫情趨緩，國旅跟著爆發，景氣看好，年終迎接尾牙、春酒旺季的來臨，台南大員皇冠假日酒店推出優惠方案搶攻市場。尾牙春酒宴元素自助餐10人就能成行，中式桌席3桌就能舉辦的小型餐會，即日起至2022年3月31日止，「福虎生豐慶有餘」尾牙春酒專案開放預訂中。凡12月15日前簽約付訂者享95折優惠以及滿額加碼送景觀套房住宿券等。疫情趨緩了，老闆們就該辦一場尾牙春酒宴，好好感謝員工們在疫情中的相挺與陪伴。

工作了一整年好不容易盼到的疫情趨緩景氣回溫，年終之際上班族期待聚餐慶祝的小確幸不能太寒酸，企業老闆別擔心，台南大員皇冠假日酒店貼心幫您設想好，3桌小尾牙、或是西式自助餐，都能滿足企業的需求。2021年11月1日至2022年3月31日推出「福虎生豐慶有餘」尾牙春酒專案，宴會廳有「中式豐年宴」，主打台菜粵式雙饗宴菜色，平日每桌8,888元起至18,888元不等，需另加10%服務費，菜色豐富選擇多，例如：吉祥潮粵拼盤、爐烤豚腱排佐蜜椒醬汁、巴西蘑菇燉雞湯、乾貝玉環鮮鮑魚、桂花香燜路易士排、松露菜肉飯等多樣變化搭配，展現袁東海主廚的粵式料理獨特風味。

另外，「西式慶派對」則是搶攻年輕人的尾牙春酒市場，菜色訴求創意多元化，從現切的烤美國肩胛牛排、再到XO醬爆雙脆、樹籽蒸鮮魚、明爐烤鴨等，以及多款精緻西點等，每人1,088元加10%服務費。以上專案凡2021年12月15日前簽約付訂者享95折優惠，贈送果汁暢飲。凡桌價為10,888元起，可享每桌每款加價999元可升等啤酒或紅酒暢飲。「中式豐年宴」3桌以上、「西式慶派對」50人以上，單筆消費滿5萬，加碼送289吧平日雙人下午茶券2張(每張價值977元)；消費滿10萬，加碼送廣式片皮鴨券2張張 (每張價值2,420元)；消費滿20萬，加碼送元素平日晚餐券6張(每張價值989元)；單筆消費滿50萬，加碼送景觀套房平日住宿券1張，含2客自助式早餐 (價值18,480元)。訂席專線：06-391-1899轉6221-6224。禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

多次接受食尚玩家、愛玩客、飢餓遊戲、呷飽未等節目拍攝介紹的彩豐樓，同步推出尾牙春酒專案，每桌10,800元起至12,800元不等，贈送果汁暢飲、自備酒免收開瓶費，需另加10%服務費。滿足各種不同規模的尾牙、春酒需求。彩豐樓訂位專線：06-512-1910。

1樓元素自助餐則是因應小型企業的尾牙春酒需求，週一至週四時段，滿10位(含)以上，享免收10%服務費，再加贈第11位免費。週日至週五時段，滿10位(含)以上，享免收10%服務費。此專案須於訂位3日前支付3成訂金，且11歲以下孩子不列入人數計算。元素訂位專線：06-512-1920。以上所有專案皆不適用於2021年耶誕節、跨年以及2022年元旦、農曆春節(除夕至初五)等，且恕不與其他優惠合併使用。