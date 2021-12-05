【美國夢】矽谷CEO多為印度裔 印度人哪來的本事？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）推特（Twitter）任命了新執行長Parag Agrawal，成了矽谷頂尖菁英群中又一名印度裔人士，比例之高，不禁令人納悶，印度人是有何得天獨厚的本領，能在美國科技業運籌帷幄？

微軟（Microsoft）的Satya Nadella、Google母公司字母控股（Alphabet）的Sundar Pichai，加上IMB、Adobe、網路安全公司Palo Alto Networks、雲端服務公司VMWare、影音平台Vimeo的最高領導階層，清一色是印度裔。印度裔僅佔美國人口1%、矽谷勞動人口6%，卻一個個能登至巔峰，理由何在？

BBC引述《印度製造經理人》（The Made In India Manager）一書聯合作者R Gopalakrishnan說法，印度提供了無與倫比的「競技」環境，從出生、入學、進入職場，到日日在基礎建設與資源不足的情況下成長，不夠卓越傑出者，無法在印度出人頭地。

換言之，激烈競爭與混亂環境造就了適應力強的問題解決者，而將專業置於個人之前的美國文化，也有助印度人出類拔萃。

此外，美國自1960年代改革移民政策以來，受過高等教育的印度人，開始移居美國。能拿到美國簽證者，多為出身良好、學歷亮眼的佼佼者，而美國對高專業人士敞開大門，也因此迎來了大批印度科學家、工程師、醫師，以及佔最大宗的軟體工程師。

學者Vivek Wadhwa指出，許多印度裔CEO靠著自身努力，一步步往上爬，才能闖出一片天，進入領導殿堂。這拚搏打滾的日子，多半賦予其一種謙沖特性，使之與妄自尊大、目空一世的許多大企業創辦人，有著本質上的差異。

印度裔領導階層的特質還包括，謹慎、自省、低調、不強硬、善於處理複雜情況。對於這些年來屢遭國會聽證會「審訊」、與外國政府齟齬、與普羅大眾財富差距日深的美國科技業而言，此等特質無不使印度人成為領導企業的絕佳人選。

或許更顯而易見的原因是，印度菁英分子多半精通英語，易於融入多元的美國社會，而印度教育對數理專科的著重，更孕育出軟體業長才，再經由美國知名學府洗禮，一條康莊大道就此鋪就。