哇！好大禮物 台南大員皇冠假日酒店耶誕夢幻打卡點　文創藝角【STIMLIG原創設計】 優雅新登場

充滿歡樂氣息的12月，聖誕節就是要送禮物。台南大員皇冠假酒店今年在大廳全新打造一座「禮物屋」，換上金紅色系全新耶誕樹，文創藝角同步推出由藍晒圖文創園區與西竹圍之丘文創園區聯手邀請的【STIMLIG原創設計】新展，酒店大廳熱鬧繽紛，魚簍上的雪球翩翩飛舞著，儼然成為2021年耶誕夢幻打卡熱點。即日起至12月19日前，凡是在酒店內任一耶誕佈置拍照打卡後，將打卡截圖上傳至酒店的社群平台Facebook與Instagram活動頁面上，即可參加抽獎，有機會獲得耶誕限定明信片組(4入)或【STIMLIG】提供全球限量好禮。

哇~好大禮物！這是每個人走進台南大員皇冠假酒店大廳所發出的驚嘆聲。全新打造390公分正方體的巨型【禮物屋】，裝載了所有聖誕季節的愛與祝福，高大又真實的呈現在眼前。紅色牆面以時尚普普風、金色點點裝飾，溫暖黃光將墨綠色緞帶襯得鮮活立體，再走進這4.6坪的禮物屋內，自己宛如變成迷你小人般，在禮物盒裡探索奇幻的耶誕世界。裡頭有各式各樣的聖誕小食，薑餅屋、聖誕水果麵包、史多倫麵包、糖霜雪人、糖霜麋鹿、糖霜聖誕樹餅乾等，每個都好可愛。每一角、每一面都是耶誕拍照打卡點。轉個彎，依靠在拱型窗檯邊，很適合來一張與麋鹿合拍的氣質空靈網美照。夢幻美美的相片，透著淡淡的思念，滿懷濃濃的祝福，LINE傳送立即為最佳耶誕問候圖。或是購買一張酒店首次發行的耶誕限定明信片，坐在的禮物屋內寫下您滿滿的感動與旅行中的美好，投遞在禮物屋旁的郵筒，酒店將免費為您寄送(限台灣本島)，把這份愛與喜悅分享出去。

早已聲名遠播的台南大員皇冠假酒店必拍打卡點「豐收魚簍」，佇立著5公尺高的聖誕樹也換上金紅色系新裝，抬頭仰望剛好臉上映照著魚簍天井透出的光彩，彷彿由天而降的祝褔一般，搭配著雪球隨風搖曳，添增一絲絲夢幻美好。希冀在辛苦的2021年之末，透過全新亮眼的耶誕裝飾與滿滿禮物盒的圍繞，裝載著每一個人的心願與祝福。

誕生在平安夜的知名芭蕾舞劇「胡桃鉗」，成了家具設計的靈感來源。台南大員皇冠假酒店大廳的「文創藝角」在12月由藍晒圖文創園區與西竹圍之丘文創園區聯手邀請的品牌【STIMLIG】，推出【Ballerina原創設計】新展，其設計概念來自於芭蕾舞者那自信挺拔的姿態。深棕色作品名為「胡桃鉗」、淺米色作品名為「白天鵝」，優雅地在聖誕季節的酒店大廳中起舞。【STIMLIG】設計總監孟繁中表示，他們分析了芭蕾舞者的動作，將舞者腳部修長的延伸，轉化成後椅腳流暢的線條；而踮著腳尖的平衡之美，則轉變成高腳椅的姿態；背景那片展開的芭蕾舞裙，更襯托出這律動中的黃金比例。台南大員皇冠假日酒店一系列耶誕造景、裝飾與展覽，帶給您滿滿的幸福感。即日起至2021年12月19日前，凡是在酒店內任一耶誕佈置或文創藝角拍照打卡後，將打卡截圖上傳至酒店的Facebook或Instagram活動頁面上，留言寫下給2022年自己的耶誕祝福，即可參加抽獎，有機會獲得酒店獨創的耶誕限定明信片組(4入)共20個名額，以及由【STIMLIG】提供全球限量Kvadrat re-wool提袋10個名額。熱鬧中充滿高雅氣息的大廳，歡迎喜歡儀式感或是歡度節慶的人，今年12月台南之旅絕對不能錯過的耶誕歡樂勝地。