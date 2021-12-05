2021瘋聖誕 德國Steiff泰迪熊入宿台北美福　用法式甜點、義式聖誕餐漫遊歐洲風情

無法出國的聖誕節，到美福用視覺與味覺漫遊歐洲。台北美福大飯店特別邀請擁有百年歷史的德國Steiff 金耳釦泰迪熊入宿美福，即日起於飯店大廳與賓客歡度聖誕，同步推出「Steiff聖誕限定」禮盒，品嚐小熊造型巧克力，還可珍藏兩隻品牌小熊吊飾，12月1日起限量推出，每盒1,680元。此外，來自法國的西點總主廚Hugo Ravier設計多款聖誕主題甜點，每款300元起。而聖誕節少不了的聖誕大餐，GMT義大利餐廳於12月24日至26日晚間推出「宴饗聖誕」套餐，每人3,580元+10%，可品嚐極黑和牛、黑松露及魚子醬等頂級食材。不能出國就到美福用味蕾遊歐洲，詳情及訂位請洽02-7722-3399轉各餐廳。

迎接來自遠方的嬌客─德國百年Steiff金耳釦熊

不能出國過聖誕，在台灣也可以很歐風，創立於1880年的德國Steiff金耳釦泰迪熊，可愛的模樣深受熊迷的珍愛，今年聖誕特別蒞臨台北美福大飯店，於歐風的大廳與賓客近距離相見。此外，12月1日起同步推出巧克力」禮盒，圓鼓鼓的小熊造型巧克力，選用巧克力界的愛馬仕「法芙娜」巧克力製成，可可香醇滑順，單盒９入售價720元，「Steiff聖誕限定」禮盒每盒1,680元，除巧克力外另搭配12公分高的經典款小熊吊飾一對，帶著聖誕的溫馨祝福陪伴每一位珍藏者。

用法式手作甜品 傳遞溫馨祝福

除了大廳的泰迪熊之外，來自法國的西點總主廚Hugo Ravier推出多款造型甜點，有精緻小巧的聖誕樹造型蛋糕─「法國松樹」，以開心果內餡搭配法芙娜白巧克力製成的慕斯蛋糕，入口滑順細緻。另一款以聖誕代表色系紅與白設計而成的「小紅帽」，展現銀白世界裡的童心可愛，內餡使用香甜椰奶搭配法芙娜白巧克力製成柔順慕斯，於帽緣綴上如雪絨般的棉花糖，整體口感綿密，香氣誘人。喜愛香醇巧克力風味的賓客，可品嘗「冬日蘑菇」，選用法芙娜黑巧克力製成的慕斯香菇造型，內餡則以新鮮香蕉與蘭姆酒炒香，搭配核桃、巧克力甘那許及巧克力酥粒，層層堆疊，口感豐富。外型酷似草莓的「甜心草莓」，仿真的水果造型，使用大溪地香草莢製成香濃慕斯，內餡以新鮮草莓製成果醬，柔順的慕斯口感帶有清雅的香草氣息及草莓的酸甜滋味。精緻單品蛋糕，每款300元起。

除了多款造型吸睛的單品蛋糕之外，另推出可多人分享的派對甜點，外形雅緻的「雙層檸檬塔」，主廚於檸檬塔上覆以綿密的義式蛋白霜，並以噴槍炙烤表層，誘發獨特奶香。另一款「太妃伯爵捲」選用伯爵茶製成滑順慕斯，內餡以大溪地香草莢製成的香草風味香緹包裹焦糖，底層再鋪上杏仁蛋糕，奶香濃郁，層次豐富。此外，還有綴滿新鮮草莓的「草莓磅蛋糕」，及搭配有滑順栗子泥的「栗子磅蛋糕」。甜品每款420元起，與親朋好友用甜點歡慶聖誕。

GMT義起過聖誕 感受漫步味蕾的鮮味美饌

來自義大利的主廚Massimo Picci於12月24日至26日晚間推出「宴饗聖誕」套餐，主菜選用美國蛇河農場的頂級「極黑和牛」，其柔嫩的肉質與完美的油花，源自於20個月的穀物飼養技術。烹調方式選以板煎方式鎖住牛肉的原味，過程中著重煎檯的溫度，表面略微焦香後即需離火以餘溫持續慢熟，以達肉質外香內嫩的品質。

套餐搭配「迎賓開胃小點」，以及擁有大海鮮味的「阿拉斯加帝王蟹」，鮮甜蟹肉經過低溫舒肥後，保留深海鮮味，搭配櫻桃蘿蔔製的冰涼雪酪。緊接著湯品為「義式手工麵餃.澄清湯佐新鮮松露」以工序繁複、湯體清透鮮美的義式澄清湯，搭配純手工製的義式麵餃與矜貴松露，清雅的滋味讓味覺循序漸進。「番紅花卡納羅利燉飯佐奧賽嘉魚子醬」，金黃色調的番紅花燉飯，搭佐鮮味魚子醬，以其特有的鮮香提升整道菜的風味。主菜除了頂級和牛，另提供「檸檬風味深海鱸魚」二擇一，主廚選用來自深海的鮮美鱸魚，以低溫烹調方式將海中的鮮嫩與風味緊緊鎖住，搭配檸檬風味醬汁，清新鮮甜。套餐最後以應景的「聖誕樹幹蛋糕」為聖誕套餐畫下完美的句點。